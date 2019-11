I figli della Balivo non vogliono che esca: "Tutto questo per due ore tra amiche e vino"

Caterina Balivo, svestiti i panni della conduttrice del programma "Vieni da Me", è una moglie e una mamma come tante altre. E come tutte le donne con figli cerca di ritagliarsi del tempo per se stessa. A volte senza successo, a volte raggiungendo compromessi. A confessarlo è stata lei stessa attraverso i social network. La popolare presentatrice del pomeriggio di Rai Uno ha infatti svelato cosa succede quando decide di trascorrere una serata fuori con le sue amiche.

Nel suo ultimo post Instagram, Caterina Balivo ha raccontato un episodio della sua vita da mamma: " Mentre uscivo la mia piccola mi diceva: ' Anche io, anche io bengo', mentre mio figlio mi minacciava dicendomi: 'Allora dormo con te!'. Tutto questo per due ore con amiche, un bicchiere di vino rosso e chiacchiere in libertà. Insegnare il valore dell’amicizia è anche saper dire 'mamma esce con le sue amiche a cui vuole tanto bene!'" .

Nonostante le rimostranze dei piccoli Cora e Guido Alberto, Caterina Balivo ha voluto dare una lezione di vita ai figli sull'importanza dell'amicizia e soprattutto del volersi bene. La Balivo ha così trascorso la serata in compagnia di tre storiche amiche in un ristorante molto frequentato dai personaggi famosi al Testaccio. Una serata di libertà dagli impegni di lavoro e della famiglia tra risate, buon cibo e vino.