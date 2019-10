Fabrizio Corona rinviato a giudizio per la notizia del falso flirt tra Wanda Nara e Marcelo Brozovic

Si preannuncia un nuovo processo per Fabrizio Corona, l'imprenditore dovrà comparire nuovamente davanti ai giudici il prossimo 18 dicembre. Il motivo è la denuncia sporta da Marcelo Brozovic, relativa a un articolo pubblicato sul suo Corona King Magazine.

Il “fotografo dei vip”, attualmente detenuto presso il carcere di San Vittore a Milano, è chiamato davanti al GUP per difendersi dall'accusa di diffamazione. Lo scorso febbraio, nella rivista online facente capo a Fabrizio Corona, venne pubblicata la notizia di un presunto flirt tra Wanda Nara e il calciatore dell'Inter Marcelo Brozovic. I due si affrettarono a smentire e il calciatore scelse di andare per vie legali per tutelarsi, dando mandato al suo avvocato Danilo Bongiorno. Nell'articolo si ipotizzava che Wanda Nara e Mauro Icardi stessero attraversando un momento di crisi coniugale che li stava conducendo al divorzio, proprio a causa dell'ipotetico flirt tra la showgirl argentina e Marcelo Brozovic.