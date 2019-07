Francesca de André: "Gennaro non deludermi"

La storia d'amore tormentata e passionale nata al Grande Fratello 16 tra Gennaro Lillio e Francesca De André prosegue a gonfie vele anche a distanza di qualche mese. La coppia sta vivendo un bellissimo momento, le polemiche e i dispiaceri per la nipote di Faber sembrano solo un lontano ricordo. Negli ultimi giorni sembra che Cristiano, suo padre, le abbia anche teso una mano per tentare una riconciliazione, quindi i tasselli del puzzle della vita di Francesca De André sembra stiano andando tutti al loro posto.

Ribelle e disincantata, la De André durante il reality condotto da Barbara d'Urso si è perdutamente innamorata del bel napoletano biondo con gli occhi di ghiaccio. Fisico scolpito e modi di fare gentili hanno conquistato la bella opinionista, che ha così messo alle spalle la turbolenta storia con Giorgio Tambellini, l'ex fidanzato che più volte è entrato nella casa durante il programma. Alla luce del forte sentimento provato per il bel Gennaro, ex fiamma di Lory Del Santo, Francesca De André ha deciso di scrivergli una lettera pubblica e di affidarla alle pagine del settimanale Di Più. La missiva della nipote di Faber inizia con una consapevolezza ormai radicata: “ Io sono già convinta del nostro amore, anche perché sei riuscito a fare breccia nel mio cuore mentre ero in subbuglio. E, sai, è già difficile fare colpo su di me quando sto bene, ma è quasi impossibile quando sono distratta da un uragano emozionale e doloroso. ”