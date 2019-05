Francesca De André chiude con Gennaro: "Il mio cuore è occupato"

L'amicizia “particolare” con Gennaro Lillio ha messo in discussione Francesca De André che, alla luce di quanto accaduto durante la sesta puntata del Grande Fratello 16, ha deciso di chiarire la situazione con il napoletano.

Dopo aver avuto modo di confrontarsi direttamente con il fidanzato, Giorgio Tambellini, accusato da alcuni giornali di aver intrattenuto una frequentazione con Rosi Zamboni (e non solo) mentre la De André era chiusa nella Casa di Cinecittà, Francesca sembra aver deciso di fare un passo indietro. Ha perdonato il compagno e chiarito la sua situazione con Gennaro Lillio. Sebbene i due gieffini si siano sempre dichiarati grandi amici, Barbara d’Urso li ha accusati di aver avuto atteggiamenti ambigui nella Casa e di essersi spinti oltre ogni comportamento che due amici, anche se di vecchia data, potrebbero avere.