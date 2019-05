Gf, Francesca ripensa a Giorgio, nonostante Gennaro: "Non mi sento lucida"

Lo scorso lunedì 27 maggio è stata trasmessa su Canale 5 l'ottava puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Barbara d'Urso, che ha visto Francesca De Andrè avere un confronto con il suo attuale fidanzato Giorgio Tambellini.

Tambellini, nel corso della sua ospitata al GF16, ha confermato al pubblico di aver tradito la figlia di Cristiano De André. Parlando vis à vis alla sua ragazza, tuttavia, Giorgio ha dichiarato che non ricorda i dettagli della sua "scappatella". Ma la love-story dei due giovani, nonostante la confessione di Tambellini, sembra non essere giunta al capolinea, o almeno non per Francesca, la quale ha rivelato al confessionale del GF che pensa spesso e volentieri al suo ragazzo.

La confessione di Francesca De André al Grande Fratello

“Lo vedo come ci guardiamo – queste le parole che Francesca De André ha rilasciato in confessionale –, lo vedo ma come vedo quello arriva Giorgio. Mi sento un’idiota, non mi sento lucida, non mi sento me stessa”. Direttamente a Gennaro, poi, la stessa De André ha rivelato di avere “il cuore spezzato”, lasciando intendere al suo coinquilino che non riesce a dimenticare Giorgio.

“Io – queste sono invece le parole che Gennaro Lillio ha speso in confessionale sulla De André – vedo continuamente una Francesca innamorata, anche tanto, una Francesca delusa ma non convinta e che non lo accetta”.

Dopo il chiacchierato bacio di Francesca e Gennaro, registratosi tra le mura del Grande Fratello, lo stesso Lillio in confessionale ha voluto confermare di sentirsi attratto della De André: “Ci tengo a lei. Forse a me piace lei e forse è a senso unico e io non penso di piacere a lei. Quando lei è dolce, mi accarezza, mi parla, quello mi piace tanto di lei… oltre l’attrazione fisica”.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?