Gabriel Garko e il bacio "choc" della D'Urso per testare se ha le “labbra rifatte”

Uno dei personaggi più attesi della serata di “Live non è la D’Urso” è stato di sicuro Gabriel Garko, che arriva da Barbara per raccontare la sua “nuova vita”. Quello che lo accoglie però, è una “vecchia usanza” ovvero tutte le donne del pubblico che impazziscono per lui e lo chiamano a gran voce alzandosi dalle sedie

Barbara che lo ha presentato come un idolo indiscusso femminile, lo accoglie sul divano e comincia a parlare con lui, a partire dalla vicenda di Sanremo, dove l’attore ha rischiato di morire nell’esplosione della villa che lo ha ospitato.

“ Sanremo è stata un’occasione ottima per sfatare il personaggio e mostrare la mia persona, Io ero partito in questo modo, poi c’è stato questo maledetto incidente che mi ha cambiato la vita. Io odio passare per quello che marcia su una disgrazia, per questo prima non ho accettato di parlarne. Io non ho mai voluto raccontare la scena nei dettagli. La signora proprietaria è venuta a mancare e ci sono ancora i parenti, quindi non mi va di raccontarlo ”.

Dopo questo racconto c’è però un particolare che salta all’occhio di Barbara: l'immancabile la fede che non è più presente al dito di Gabriel. “ Perché l’hai tolta ? - gli chiede Barbara - ti hanno fatto arrabbiare?” “ Forse ” risponde Garko cercando di cambiare discorso, ma Barbara continua a stuzzicarlo: “ L’altra persona si è tolta la fede? ” “ No ” risponde ridendo Garko. Ma a chi si riferivano?

Sui social la risposta la danno subito postano il nome di Gabriele Rossi l’attore con cui Gabriel continua a farsi vedere spesso insieme. Gabriel ha smentito più volte la cosa bollando la loro come amicizia e sull’argomento mantiene la più stretta privacy.

Ma arriva il momento più “hot” quando si parla dei presunti ritocchi plastici che Gabriel Garko avrebbe fatto. Barbara sorprendendo tutti, si avvicina e lo bacia sulle labbra dicendo poi “ Le labbra sono naturali ”. Il pubblico va in visibilio mentre Garko racconta che in realtà tutte le foto che sono circolate sui social, dove lui sembrerebbe effettivamente “rifatto” in realtà sono ritoccate.

E dopo aver annunciato l’uscita del suo libro “Andata e Ritorno”, che tiene a specificare: " Scritto con l'aiuto di un tutor" , dove racconterà molte cose inedite della sua vita, c’è l’incontro con due sue accanite fan, la cinquantenne Mary che mentre stira pensa a lui, e la ventenne Maria Pia.

Entrambe lo aspettano nel famoso ascensore, ma invece di lui si presenta un sosia che fa un piccolo scherzo alle due, fino a che quando si aprono le porte arriva finalmente Gabriel che fa avverare il loro sogno e le abbraccia calorosamente.