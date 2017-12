Gf Vip, Cecilia Rodriguez: "Monte non è il poverino della situazione"

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ma ora la modella argentina ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, la sorella minore di Belen Rodriguez è tornata a parlare del suo rapporto con Francesco Monte. Cecilia, quindi, ribadisce come lei e Francesco fossero già in crisi prima del suo ingresso nella casa del Gf Vip, colpa - a suo dire -delle numerose liti e del fatto che Monte la trascurava per dedicarsi alla sua carriera.

"Io non mi sono giustificata con lui durante il confronto - attacca Cecilia Rodriguez -. Lui non è il poverino della situazione. Per molto tempo Francesco si è dedicato al suo lavoro, mi ha trascurata e io sono mi sono allontanata. Sono convinta di meritare la felicità che ho trovato accanto a Ignazio. Prima di entrare nella Casa nutrivo qualche dubbio sui miei sentimenti per Francesco. Litigavamo tanto per gelosia e anche per incomprensioni caratteriali. Dentro la Casa ho trovato il coraggio di prendere una decisione. Monte sa che tra noi c’erano problemi".

Nella lunga intervista a Nuovo Tv, Cecilia ha affrontato anche "l'argomento" Barbara D'Urso. Non è un mistero che tra la conduttrice regina dei pomeriggi di Canale 5 e la famiglia Rodriguez non corra buon sangue, tanto è che né Cecilia né Jeremias sono andati nel suo salotto dopo il Gf Vip. Così la Rodriguez lancia una frecciatina alla conduttrice e alla sua opinionista Karina Cascella: "Credo che Barbara d’Urso sia stata poco rispettosa nei miei confronti, permettendo ad alcuni opinionisti di parlare di me in modo violento. Vorrei che Karina Cascella, per esempio, pensasse di più alla sua vita e un po’ meno alla mia".