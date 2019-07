Giulia Cavaglia e Manuel Galiano si sono lasciati, è scontro social tra i due

Giulia Cavaglia e Manuel Galiano si sono lasciati. A poco meno di un mese dell’uscita dal programma Uomini e Donne come coppia, Giulia e Manuel hanno deciso di interrompere la loro conoscenza. A dare la notizia, dopo giorni di rumors, è stata Giulia Cavaglia attraverso i suoi profili social. Da giorni la coppia era al centro delle polemiche per un presunto tradimento di Manuel nei giorni in cui, insieme ad alcuni amici, era volato a Ibiza per una vacanza di soli uomini.

In quei giorni si è detto di tutto del presunto tradimento e della rottura avvenuta già prima della partenza di Manuel per la Spagna. Ma la coppia continuava a negare di essersi lasciata. Fino a ieri sera, quando Giulia con una storia su Instragram ha confessato la rottura. L’ex tronista in alcuni video ha spiegato la situazione, non scendendo però nei dettagli e chiedendo rispetto per il momento di dolore: " Manuel e io non stiamo più insieme per tanti motivi. Non l’ho vissuto bene questo periodo perché, nonostante ci abbia messo l’anima in questo percorso, le aspettative che avevo si sono rivelate un grande flop. La persona che ho scelto si è rivelata essere tutt’altro rispetto a ciò che immaginavo di trovarmi al fianco. Non voglio sputare fango su altre persone ma ci sto abbastanza male. Credo di non avere capito più di tanto. Passerà, pazienza ".

Dichiarazioni che non hanno lasciato indifferente Manuel, che poco dopo ha replicato sempre sui social: " Partendo dal presupposto che questa sarà la mia prima e ultima risposta riguardante tutta questa storia perché le guerre social non fanno parte di me soprattutto per cose così delicate e private. Il flop si sarebbe preso altri 3 mesi di insulti per di coprirti e comportarsi da signore nei tuoi confronti. Ma questa tua scenata di vittimismo senza senso mi ha spronato a cambiare idea ".

Volano dunque gli stracci via social tra una delle coppie più amate del programma di Maria De Filippi e sulla quale molti erano pronti a scommettere per una relazione duratura. Lei, durante la Scelta, aveva infatti parlato di sentimenti e non solo di attrazione. Un sentimento che, a quanto pare, non ha trovato conferme una volta usciti dalla trasmissione, come già era successo a Angela Nasti e Alessio Campoli anche loro "scoppiati" dopo sole due settimane dall'uscita del programma.