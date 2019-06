Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati

Le voci sulla rottura tra Angela Nasti e Alessio Campoli circolavano già da diversi giorni, ma la conferma è arrivata solo oggi. A darla è uno dei volti più amati del dietro le quinte di Uomini e Donne, l'autrice Raffaella Mennoia. La donna, che in questi giorni si trova in Sardegna per girare le puntate della nuova stagione di Temptation Island, ha chiarito la situazione della coppia formatasi nel programma pomeridiano di Maria De Filippi. Attraverso le stories del suo profilo Instagram ha dichiarato: " Mi state vagamente sfinendo di domande su Angela e Alessio. Non so cosa dire perché non ho sentito nessuno dei due, ma so che hanno parlato con le persone che li hanno seguiti durante il loro percorso a “Uomini e Donne” e entrambi hanno dato la loro versione. State facendo tante supposizioni, spero e mi auguro di no, potrebbe essere che conoscendosi fuori non si siano piaciuti ".

Raffaella Mennoia prosegue poi nel video, ammettendo cosa è successo tra i due: " Lei ha 20 anni, lui poco di più e per stare in coppia se uno dei due non è d’accordo ci si lascia. Da quello che ho capito, quella non particolarmente d’accordo era Angela, su Alessio non saprei. Io credo a quello che vedo e che succede, due ragazzi che si sono incontrati nel nostro programma e poi si sono lasciati ”. I dubbi dei fan sulla veridicità della loro storia d'amore erano iniziati sin da subito. A pochi giorni dalla scelta nel programma la coppia non si era più vista insieme sui social e follower e fan avevano incominciato a tartassare i due di domande e illazioni.

Angela Nasti è stata anche accusata su Instagram di aver scelto solo per comodo e per visibilità, accuse che hanno spinto la sorella Chiara Nasti a difenderla pubblicamente. Alla luce delle dichiarazioni fatte dalla Mennoia, rimangono dunque pochi dubbi sulla fine di questa relazione, forse neanche cominciata dopo la scelta. " Evitate associazioni e supposizioni - ha concluso Raffaella Mennoia nelle sue Stories di Instagram - il tempo svelerà dubbi e risponderà alle vostre risposte. Siete carini che non dubitate della buona fede del programma ".

