Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi conferma Vladimir Luxuria

Un ritorno in Mediaset, come opinionista in un reality. È stata confermata da pochi minuti, con una condivisione su Instagram, la partecipazione di Vladimir Luxuria all'Isola dei Famosi. È la conduttrice Alessia Marcuzzi ad annunciarlo, con uno scatto che le ritrae entrambe, sorridenti e complici.

In realtà, non è dato sapere se Luxuria sarà opinionista o inviata dall'Honduras, dato che sono vacanti sia il posto in studio di Alfonso Signorini, sia quello di Alvin nella palapa. Né lo specifica Marcuzzi nella sua didascalia: " Ecco la mia nuova compagna di viaggio Vladimir Luxuria. Sarà un'Isola dei Famosi intrigante e tutta da scoprire ".

Tuttavia, c'è da dire che in passato Luxuria ha già ricoperto il ruolo di opinionista proprio accanto a Marcuzzi, per il reality Grande Fratello. Dalla sua, l'ex parlamentare ha anche un'altra esperienza che potrebbe portarla fisicamente sull'Isola: la vittoria in un'edizione di questa trasmissione, quando era condotta in Rai da Simona Ventura, anche lei oggi nuovo ritorno in Mediaset.

In attesa di altre conferme, cresce l'hype per l'inizio dell'Isola dei Famosi, il cui primo appuntamento è fissato al 30 gennaio nel primetime di Canale 5. In questi giorni è stato rilasciato un piccolo promo teaser, in cui un radar segnala: " L'Isola sta per tornare ".