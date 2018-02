Isola dei Famosi, Marco e Jonathan sempre più in sintonia. Paola: "Non starebbero male insieme"

All'Isola dei Famosi, ormai, si sono delineate le prime simpatie, ma anche le prime antipatie.

Se da una parte il feeling tra Alessia Mancini e Bianca Atzei o tra Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta è evidente, un'altra amicizia sembra essere nata nelle ultime ore. E i due naufraghi che stanno instaurando un forte rapporto sono Marco Ferri e Jonathan Kashanian. Da quando Francesco Monte ha abbandonato l'Isola, i due sono inseparabili: pescano insieme, fatto yoga insieme e trascorrono molte ore della giornata da soli.

La complicità fra i due è evidente, tanto che anche gli altri naufraghi dell'Isola si sono sbilanciati sul loro rapporto. Paola Di Benedetto, ad esempio, guardandoli da lontanto mentre pescavano i paguri ha commentato con Filippo Nardi: "Sarei felice... Non starebbero male insieme". E Nardi ha aggiunto: "Jonathan vestito da Alì Babà e Marco con i pantaloncini fucsia, ce li vedi?".

E dopo la pesca dei paguri, Marco Ferri e Jonathan Kashanian si sono concessi una lezione di yoga. Appena prima di iniziare, Marco ha invitato l'amico a ringraziare per la giornata in arrivo. "Ma di solito non si ringrazia alla fine della lezione? Ringraziare per questo tempo?!?", gli ha domandato Jonathan. E subito Ferri ha replicato: "Ma certo, è un tempo perfetto per fare una chiacchierata in spiaggia, su una stuoia".

Insomma, tra i due naufraghi dell'Isola sembra essere nata una sintonia particolare, tanto che, chiamato in confessionale, Jonathan ha così parlato di Marco: "Mi ha fatto ridere, può essere un motivo valido per aver voglia di averlo vicino tutta l’avventura. Qui ti attacchi a delle piccole cose, che poi non sono tanto piccole...".