Isola, Paola Di Benedetto irriconoscibile prima di diventare famosa

Paola Di Benedetto sta incantando tutti con la sua bellezza, del suo aspetto fisico, infatti, ne parlano sia dentro che fuori l'Isola dei Famosi.

Formosa al punto giusto, fisico statuario e lineamenti fini, Paola è sicuramente una delle naufraghe più belle delle ultime edizioni del reality. Ma come ogni volta che un nuovo personaggio si affaccia nel mondo dello spettacolo, si fa di tutto pur di sapere qualcosa in più del suo passato. E se andando a scavare sui suoi profili social il pubblico ha trovato il nome del suo ex fidanzato, facendo qualche ricerca su Google gli utenti hanno scoperto che anche Paola Di Benedetto ha qualche piccolo segreto.

La ex Madre Natura di Ciao Darwin, infatti, è sempre stata una bellissima ragazza, ma negli ultimi anni è ricorsa a qualche intervento chirurgico. Come si può facilmente notare da un video pubblicato su Instagram da Le Perle, Paola ha migliorato qualche piccolo difetto fisico. Il naso è sicuramente stato rifatto, anche gli zigomi sembrano aver subito un piccolo intervento, le labbra sono più morbide e carnose rispetto a quando ha vinto Miss AntennaTre a 17 anni. E tra questi piccoli interventi, c'è anche chi si dice convinto che Paola abbia fatto una blefaroplastica per rendere più intenso lo sguardo.