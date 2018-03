Isola, rivelazione di Giulia Calcaterra: "Marijuana anche nel 2017"

Continua la guerra di Striscia la Notizia contro l'Isola dei Famosi. L'ultima battaglia è andata in onda iera sera, quando il tg satirico intervista telefonicamente Giulia Calcaterra.

L'ex naufraga entra a gamba tesa nella controversia sul "cannagate" e fa delle rivelazioni che mettono in difficoltà Alessia Marcuzzi e Magnolia, la società che produce il programma. Secondo l'ex velina, anche nell'edizione 2017 del reality i naufraghi avrebbero fatto uso di marijuana mentre erano in albergo, in attesa di sbarcare sull'Isola. Su un totale di circa quindici concorrenti, sarebbero stati tre o quattro ad aver consumato erba "a scopo ricreativo".

Ma la Calcaterra non si ferma qui e mette in dubbio la veridicità dell'intero programma. L'ex naufraga spiega infatti come la produzione abbia cercato di manipolare il reality per far salire lo share. Nel suo caso specifico, gli autori avrebbero spinto affinché nascesse una storia d'amore tra lei e Simone Susinna. E, più in generale, Raz Degan, poi vincitore dell'Isola, sarebbe stato più volte aiutato da Magnolia. L'ex velina e altri naufraghi avrebbe manifestato più volte fastidio di fronte a questo favoreggiamento ma gli autori avrebbero messo tutto a tacere. Insomma, un'altra tegola sulla testa della Marcuzzi che orà dovrà fronteggiare queste nuove accuse.