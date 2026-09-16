Il rapporto dell’Fbi: “Mosca pianifica omicidi mirati in Europa e Usa”. Zelensky: “La Russia ha tentato di colpire il mio aereo due volte”

I servizi di intelligence della Russia starebbero pianificando di compiere omicidi mirati negli Stati Uniti e nei Paesi europei che sostengono l’Ucraina. Lo hanno dichiarato le autorità federali statunitensi, annunciando di aver sventato un complotto per uccidere un noto dissidente russo che si ritiene viva a Washington. Secondo un atto d’accusa reso pubblico presso il tribunale federale di Manhattan cinque persone che si presume vivano all’estero sono state incriminate. Il documento afferma che, dal 2024, una rete legata ai servizi di intelligence russi avrebbe pagato, o avrebbe cercato di pagare, persone negli Stati Uniti e in altri Paesi affinché sorvegliassero e poi uccidessero dissidenti russi. Secondo l’atto d’accusa, alle persone reclutate dalla rete sarebbe stato inoltre chiesto di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari in Paesi europei considerati allineati con l’Ucraina. James C. Barnacle Jr., responsabile dell’ufficio dell’Fbi di New York, ha dichiarato che l’agenzia ha fatto fallire i piani “attraverso un lavoro incessante”, mentre membri dei servizi di intelligence e i loro affiliati “cospiravano per intimidire, minacciare o uccidere persone sul suolo statunitense e in tutto il mondo”.

Secondo il comunicato, una rete di persone che lavoravano per i servizi di intelligence della Federazione Russa avrebbe cospirato, almeno dal 2024, per compiere, e avrebbe effettivamente compiuto, attacchi e omicidi in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti. In precedenza, la rete si era concentrata sui dissidenti e sui disertori russi, ma dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022 aveva preso di mira anche Paesi considerati alleati dell’Ucraina. Recentemente, membri della rete avrebbero cercato di reclutare diverse persone negli Stati Uniti. Tra gli incriminati, hanno riferito le autorità, figurano tre membri di alto rango dei servizi di intelligence russi. Si tratta di Yuri Khrameev, ex colonnello dei servizi, di suo figlio Kirill Khrameev, agente del Servizio federale di sicurezza russo (FSB) e di Oemis Romagoza Durruthy, cittadino cubano e membro influente della diaspora cubana residente in Russia. Secondo l’atto d’accusa Yuri Khrameev e altre due persone incriminate, Yaidel Delgado Suarez e Angel Eduardo Castro, entrambi residenti in Russia, avrebbero reclutato un cittadino venezuelano residente a Brooklyn affinché sorvegliasse e uccidesse un noto dissidente russo che ritenevano risiedesse a Washington. Il residente di Brooklyn sarebbe stato inviato in due luoghi associati alla vittima designata e avrebbe ricevuto “istruzioni esplicite su come effettuare la sorveglianza”, con la promessa di 1.000 e 1.500 dollari per portare a termine l’incarico. Dopo aver effettuato la sorveglianza e fornito numerose fotografie e video di luoghi associati alla vittima designata, la persona residente negli Stati Uniti ha rifiutato i 40.000 dollari che gli erano stati offerti per “eliminare” o “far sparire” la vittima. Dopo il rifiuto dell’offerta, il membro dei servizi di intelligence che aveva fatto la proposta avrebbe poi offerto a diverse altre persone negli Stati Uniti ingenti somme di denaro per portare a termine l’incarico.