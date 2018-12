Jennifer Lopez: "Ho ricevuto molte porte in faccia. Il fallimento significa andare avanti”

A quasi 50 anni, Jennifer Lopez resta una tra le star più iconiche del mondo dello spettacolo. Regina di moda e di stile, non è solo modella ma è anche attrice e cantante. Eppure come ha affermato in una recente intervista, la sua carriera non è stata sempre costellata da successi e riconoscimenti da parte del pubblico. “ Non ho ricevuto sempre rose e fiori .”

Ad ET-Online ha raccontato che la sua vita da arista non è stata facile, anzi per arrivare dove è ora ha faticato molto. Molte le prove da superare, tanti anche i fallimenti, ma da i suoi insuccessi, ha trovato il modo di risorgere dalle sue stesse ceneri. “ Fallire non vuol dire commettere un errore. Scegliere un film sbagliato o una canzone sbagliata ti fortifica, fa capire che il fallimento non è una sconfitta ma un modo per andare avanti ” afferma. Durante l’intervista ha elargito anche consigli a chi, ora, si appresta ad entrare nel mondo del lavoro. “ Bisogna seguire l’istinto ma bisogna essere anche selettivi” continua Jennifer Lopez. “Ho capito che non è bello dire sì a tutto, bisogna ponderare le scelte. A volte seguire le proprie passioni non basta. Le opportunità arrivano quando riesci a dire di no .“ E poi: “ Tutti abbiamo degli obbiettivi, ma non bisogna bruciare le tappe. Ogni giorno basta imboccare la strada giusta e migliorare quello che sei ” conclude.

Recentemente Jennifer Lopez è stata fotografata con un look sexy e very hot che ha fatto impazzire il web.