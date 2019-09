Kate Middleton elegantissima con i pantaloni

Kate Middleton esalta i fan della Royal Family indossando dei pantaloni low cost a un evento ufficiale.

Come riporta l’Express, la duchessa di Cambridge si è recata in visita al Sunshine House Children and Young People’s Health and Development Centre, incontrando esperti di fertilità e sviluppo infantile. Ha indossato una camicetta a pois e le immancabili pump, due capi dal design e dal costo “importante”, ma anche e soprattutto un paio di pantaloni low cost a marchio Zara - che ci si aspetta vengano presi d’assalto in tutto il globo.

Ogni volta che Kate indossa capi low cost, infatti, donne in tutto il mondo cercano di imitarla, puntando sulla sobrietà che lo stile della duchessa sempre suggerisce. Tanto che i commentatori delle vicende della Royal Family parlano spesso di un “ effetto Kate Middleton ”, ossia del modo in cui la duchessa influenzi lo stile e la street fashion.

Di recente Kate ha operato un cambio di look, indossando abiti con fantasie floreali e sfoggiando un nuovo colore di capelli: per questa ragione, in tanti hanno pensato che la duchessa di Cambridge sia in dolce attesa per la quarta volta.

Kate ha avuto tre figli: il Principe George, che ha ora 6 anni ed è il numero tre nella linea di successione al trono britannico, la Principessa Charlotte, che ne ha 4 ed è quarta, il Principe Louis di un anno e mezzo, quinto nella discendenza. La duchessa, dalle origini borghesi, ha sposato il Principe William nel 2011 dopo una lunga relazione iniziata ai tempi dell’università.

