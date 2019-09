Kate Middleton è incinta del quarto figlio?

Royal Baby numero 4 in arrivo per Kate Middleton?

È la supposizione che si sta diffondendo in questi giorni, dopo un paio di apparizioni pubbliche della duchessa di Cambridge. Nei mesi scorsi, mentre era con il Principe William durante un impegno per conto della Royal Family, è apparsa molto tenera con un neonato in braccio, esprimendo nostalgia. In quel frangente, sia lei che William hanno smentito la possibilità di un quartogenito.

Questo accadeva però molto tempo fa. La scorsa settimana, Kate è stata fotografata con un nuovo taglio e un nuovo colore di capelli in occasione del primo giorno di scuola della Principessa Charlotte. Molti utenti social, come riporta l’Express, hanno sottolineato che la duchessa inauguri sempre un nuovo look per la sua capigliatura all’inizio della gravidanza. Si sospetta che lo faccia perché cerca di distrarre l’attenzione dalla pancia in crescita.

Kate Middleton ha tre figli: il Principe George che ora ha 6 anni, la piccola Charlotte di 4 e il Principe Louis che ha quasi un anno e mezzo. Durante le gestazioni, la duchessa ha molto sofferto di iperemesi gravidica, in particolare quando era incinta di Louis, e per questo si è sempre sospettato che non avrebbe avuto più figli.

Tra gli altri impegni di questi giorni c’è stata la partecipazione di Kate al festival “Back to Nature”, dove è stata vista felicemente alle prese con i tanti bimbi presenti. E il vestito sembrava quasi accentuare un gonfiore addominale. In ogni caso, le gravidanze dei Royal vengono annunciate solo dopo il terzo mese, quindi nel caso Kate sia davvero incinta, c’è presumibilmente un po’ di tempo da aspettare.

