Kate Middleton indossa lo stesso cappotto di Lady Diana

Quando si fa parte della famiglia reale britannica, si è sotto gli occhi di tutti. E non mancano mai i confronti, che possono risultare, di volta in volta, più o meno azzeccati. Lo sa bene Kate Middleton, in questi giorni più volte paragonata a Lady Diana.

Tutto merito di uno degli outfit che la duchessa di Cambridge ha sfoggiato durante la sua visita in Svezia. Si tratta di un cappotto con fantasia pied de poule bianca e rossa. Un capo d'abbigliamento che, per chi ha vissuto gli anni '90, ha immediatamente ricordato un tailleur Moschino che Diana Spencer indossò in tre distinte occasioni ufficiali. Il cappotto di Kate è stato tra l'altro creato, come spiega Vanity Fair, da Catherine Walker, una stilista molto amata da Lady D.

Al momento, Kate è impegnatissima in alcune visite ufficiali che lei e il Principe William stanno effettuando in Scandinavia. Nei giorni scorsi, i coniugi reali hanno visitato la Svezia e in questo momento si trovano in Norvegia. Inutile aggiungere che la duchessa è elegantissima e, come sempre accade, la gravidanza la rende radiosa. Ad aprile, infatti, dovrebbe nascere il terzogenito, che andrà a occupare il quinto posto nella linea di successione al trono, scalzando ancora una volta lo zio, il Principe Harry.

Non è la prima volta che Kate viene paragonata a Diana, non solo per il modo di vestire - che, anzi, sporadicamente ha richiamato anche lo stile della Regina Elisabetta II. È anche il ruolo sociale di Kate Middleton ad affascinare, la sua filantropia, il rispetto e l'amore per il prossimo.