Meghan e Harry augurano ai sudditi un buon Ringraziamento

Nonostante il periodo sabbatico, Meghan Markle e il Principe Harry sono molto attivi su Instagram.

Naturalmente, i duchi di Sussex hanno uno staff che lavora per loro - sebbene degli indizi lascino pensare che Meghan scriva in prima persona, per via della grafia americana di alcuni termini - tuttavia si pensa che supervisionino gli aggiornamenti sui social. Ieri è apparso su Instagram un messaggio per augurare un buon Giorno del Ringraziamento, una festività tipica della patria di Meghan, gli Stati Uniti. “ Vi auguriamo - si legge sul loro canale social - un Ringraziamento molto felice, dalla nostra famiglia alla vostra ”.

Per l’aggiornamento è stato utilizzato uno sfondo blu, con le iniziati di Harry e Meghan sormontate da una Corona. Nella didascalia c’è l’emoji di una foglia, che rappresenterebbe la stagione autunnale. Secondo l’Express, invece si tratterebbe di una foglia d’acero, un chiaro indizio che i duchi di Sussex siano volati in Canada, una nazione la cui bandiera reca proprio una foglia d’acero e che la duchessa conosce molto bene, perché ha ospitato il set di “Suits”, in cui lei ha recitato. Inoltre i duchi sono amici del premier Justin Trudeau. Tuttavia, in Canada il Ringraziamento si svolge in ottobre e celebra la scoperta del passaggio a Nord-Ovest.

Questo è il primo Ringraziamento che Harry e Meghan trascorrono con il loro primogenito Archie. In queste settimane sono state fatte molte supposizioni sul fatto che i Sussex sarebbero volati in California per trascorrere la festività con la madre di Meghan, Doria Ragland. Si è detto successivamente che nonna Doria avrebbe raggiunto il nipotino, la figlia e il genero.

Altre indiscrezioni affermano infatti che Meghan e Harry non si trovino sicuramente né negli Stati Uniti né in Canada, ma nel Regno Unito, dove la duchessa si è offerta volontaria per servire pasti in un rifugio per senzatetto nei pressi di Windsor. Si suppone che Meghan preparerà anche i pasti, perché la cucina è una sua grande passione e ha un grande talento in tal senso. E inoltre ama riunire le persone intorno a un pasto caldo. Non ci sarà personale di corte ad aiutarla, ma sicuramente indosserà il grembiule.

Non si sa ancora dove i duchi di Sussex trascorreranno il Natale. Harry e Meghan stanno cercando di dare ad Archie una certa privacy e sembra essere esclusa l’ipotesi che si rechino a Sandringham dalla Regina Elisabetta II. Intanto, nei giorni scorsi hanno celebrato l’anniversario del loro fidanzamento, avvenuto infatti il 27 novembre 2017.

