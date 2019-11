La Royal Family chiede a Harry e Meghan di calmarsi

Meghan Markle e il Principe Harry dovrebbero darsi una calmata.

È quello che pensano gli aiutanti di Palazzo, secondo quanto riporta l’Express. I duchi di Sussex in effetti sono sempre al lavoro e hanno trascorso un anno frenetico, se si considera che la coppia non si è neppure concessa delle ferie estive e Meghan ha lavorato anche durante il congedo di gravidanza.

L’etica del lavoro della duchessa, a quanto pare, si è meritata in passato gli elogi della Regina Elisabetta II, ma secondo la Royal Family forse sarebbe il caso di rallentare. Meghan e Harry hanno accumulato molte miglia aeree con una serie di impegni e tour in tutto il mondo, senza contare che lo scorso marzo la coppia si è trasferita nel Frogmore Cottage - con tanto di lavori in corso - e a maggio è nato il primogenito Archie Harrison.

In realtà, mentre i restauratori del Frogmore Cottage, nei pressi del castello di Windsor, continuavano con la loro opera, i due neogenitori si abituavano alla loro nuova routine con il neonato: eppure proprio in quel periodo, Meghan stava terminando di approntare il suo numero da guest editor per Vogue e la collezione Smart Set - una collezione di abiti benefici destinati alle donne lavoratrici, che non possono permettersi tailleur e simili. In molti già allora le consigliarono di rallentare, mentre Meghan si divideva tra impegni ufficiali e riunioni con il suo staff.

C’è stato poi dell’altro. A giugno i Sussex hanno annunciato la loro separazione dalla Royal Foundation per la creazione di una propria fondazione benefica. Questo ha comportato un nuovo gravoso impegno per Harry e Meghan, anche a causa della burocrazia necessaria all’intero processo. Per questa ragione, Meghan è stata accusata nei mesi scorsi di aver causato pressioni tra i membri del suo staff, telefonando loro al mattino presto per porre domande e condividere idee: la stessa duchessa, in realtà, stava affrontando una grande pressione lavorativa.

In tutto questo, nonostante lo staff le abbia consigliato di prendere una pausa, perché la fondazione poteva aspettare, i duchi di Sussex hanno invece iniziato a programmare il proprio tour in Africa, mentre il resto della Royal Family si godeva le ferie estive.

Tuttavia, nella vita di Harry e Meghan ci potrebbe essere una piccola tregua nelle prossime settimane, quando i Sussex voleranno negli Stati Uniti per trascorrere il Giorno del Ringraziamento e poi il Natale oltreoceano, insieme con la mamma di Meghan Doria Ragland. Una fonte vicina allo staff ha detto che si augura che la coppia si scolleghi completamente dai propri impegni e si goda il meritato riposo.

