Nathalie Caldonazzo fa ingelosire Andrea Ippoliti. Lui si vendica con una single

Continuano gli spoiler sulla seconda edizione di Temptation Island Vip e, questa volta, protagonisti di un triangolo amoroso sono Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti.

La coppia, che ha scelto di mettersi alla prova per tentare di risolvere una serie di problematiche, sembra essere una delle più in bilico di questa edizione del programma. Già nel video di presentazione i due hanno rivelato di non parlarsi da alcuni giorni e di essere giunti, per una serie di vicissitudini, a prendere la decisione di non vivere più insieme. Le ore prima della partenza per l’Is Morus Relais, dunque, non sono state facili per entrambi e, una volta entrati nel villaggio dei single, pare che Nathalie Caldonazzo si sia lasciata andare a delle effusioni che hanno spinto Andrea Ippoliti a reagire con una sorta di ripicca.