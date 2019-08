Temptation Island Vip 2, tra Nathalie e Andrea scoppia la lite: "Sono tre giorni che non ci parliamo"

Stanno per riaccendersi i riflettori sulla seconda edizione del reality isolano Temptation Island Vip 2 che partirà in autunno. Anche quest'anno alcune coppie vip metteranno alla prova la loro fedeltà nel reality delle tentazioni di coppia. Le sei coppie in gioco sono ormai state rese note, e tra di esse compare quella composta dalla splendida Nathalie Caldonazzo, una tra le più famose del gruppo delle fidanzate, e Andrea Ippoliti. Questa coppia ben assortita sarà sicuramente protagonista all'interno del gioco insidioso che tenta la solidità dell'amore delle varie coppie. La Caldonazzo e Ippoliti sono stati prescelti per registrare un video pubblicato sulla pagina ufficiale del format Mediaset. Ascoltando il video dei due fidanzati si evince con chiarezza che nella coppia scoorre aria di crisi.

Il filmato catturerà l'attenzione del pubblico fedele al reality, poiché possono acclarare e presupporre che la coppia una volta che intraprenderà l'avvventura sull'isola e all'interno dei loro sentimenti potrà scoppiare con facilità. Dal messaggio comunicato da entrambi nel video si intuisce che sarà difficile per i due non cedere alle lusinghe dei tentatori e con molta probabilità vedranno vacillare i loro rispettivi sentimenti. "Abbiamo discusso… Sono circa tre giorni che non ci parliamo - ha confessato avvilito Andrea nella registrazione video -. Ed è per questo che mi trovo qui a casa mia. Questo non vuol dire che ci siamo lasciati, però ci sono dei problemi da risolvere". Ippoliti ha manifestato con molta trasparenza le sue emozioni e probablimente egli confida che l'esperienza nella villaggio del reality possa contribuire a recuperare il rapporto con la sua amata compagna.

Nathalie Caldonazzo, dal canto suo, spera che il viaggio sull'isola tentatrice potrà concorrere alla risoluzione delle forti problematiche interne al rapporto con il fidanzato, oppure in caso contrario condurre verso una rottura definitiva. La magnifica Caldonazzo comunica i suoi propositi più profondi nello stesso video: "Mi auguro che Temptation Island serva a tutti e due per capire se alla fine potremo tornare a vivere insieme, però con altri presupposti e altre dinamiche, oppure… lo scopriremo strada facendo!". Dunque, attendiamo con grande trepidazione l'esordio della bella coppia a Temptation Island Vip, fiduciosi che la Caldonazzo e Ippoliti riusciranno a dirimere le incomprensioni esistenti in questo momento.