Samantha è la sexy poliziotta che ha fatto impazzire tutti

Samantha Sepulveda è una poliziotta di New York che ha fatto letteralmente impazzire tutti, come secondo lavoro, infatti, fa la modella di lingerie e costumi.

Samantha su Instagram ha più di 110 mila seguaci e le sue foto hanno migliaia di commenti. La sexy poliziotta ha 32 anni, è alta soltanto un metro e sessanta, ma le sue proporzioni sono perfette. La Sepulveda ama andare in paelstra e i risultati sul suo corpo si vedono eccome.

La poliziotta, però, oltre ad essere bellissima, svolge una professione molto importante. Dal 2010 mantiene sicura la zona di New York e con i suoi modi femminili riesce svolgere al meglio il servizio. I poliziotti donna, infatti, spaventano meno di quelli uomo e come lei stessa spiega al New York Post che " i delinquenti abbassano la guardia, sono meno aggressivi con me e la situazione si disinnesca".

Sul lavoro, Samantha non si trucca e tiene i capelli legati: "C erco di sembrare più mascolina possibile, ma spesso incontro chi si lascia prendere dal mio aspetto fisico e mi dice: 'Puoi arrestarmi quando vuoi '". Una volta, ha raccontato la sexy poliziotta, pattugliando una zona di Manhattan, lei e il collega hanno arrestato un uomo che aveva appena picchiato la moglie e minacciava di uccidere gli agenti. Quando però ha visto la Sepulveda, è rimasto di ghiaccio: "Oh cazzo! Sei il poliziotto più bello che abbia mai visto! Posso invitarti ad uscire? ". Subito sono partite le manette.