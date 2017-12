Separazione Briatore-Gregoraci, svelati tutti i dettagli sulla fine del matrimonio

Sono ore che non si parla di altro se non della separazione di Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci, ora il settimanale Chi svela tutti i retroscena.

Stando a quanto rivela il settimanale diretto da Alfonso Signorini, la separazione sarebbe consensuale e verrebbe dopo un lungo periodo di crisi. La separazione, quindi, sarebbe stata firmata lo scorso 23 dicembre a Milano davanti all'avvocato Annamaria Bernardini De Pace, legale di Flavio Briatore, e all'avvocato Maria Cristina Morelli, legale di Elisabetta Gregoraci.

"La separazione è consensuale - scrive il settimanale Chi - decisa per non turbare l'amatissimo figlio della coppia Nathan Falco. Proprio per questo motivo Elisabetta Gregoraci continuerà a vivere nel Principato di Monaco in una nuova casa, vicinissima a quella che condivideva con l'ex marito, il cui affitto sarà pagato da Flavio Briatore. La showgirl potrà contare su un sostanzioso assegno di mantenimento e non perderà le quote che possiede dei locali di successo aperti da Briatore nelle località più esclusive del mondo".

Stando sempre a quanto rivela la rivista di Alfonso Signorini, alla showgirl rimarrà anche un attico a Roma, dove risiede quando è impegnata nelle sue trasmissioni televisive. Il settimanale, poi, scende ancora di più nel dettaglio e svela che, una volta firmato l'accordo della separazione, Briatore e la Gregoraci sono andati via insieme nella stessa auto. La rivista pubblica anche in esclusiva le foto dell'ultimo incontro tra Briatore e la Gregoraci, incontro in cui hanno firmato la loro separazione. Nella foto si vedono i due ex coniugi mentre escono dallo studio di uno dei loro avvocati accompagnati dai rispettivi legali.

E dopo essersi detti addio, Elisabetta sarebbe partita con la sua migliore amica Francesca per Miami, mentre Flavio è partito col figlio per una vacanza in Kenya. Finisce così, quindi, la storia d'amore tra l'imprenditore e la showgirl.