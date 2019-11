Taylor Mega si svela a 16 anni: ​"Ecco quando non ero rifatta..."

La chirurgia estetica, si sa, fa miracoli. Eppure, anche se non se ne ha così disperatamente bisogno, cresce sempre di più il numero di personaggi del mondo dello spettacolo che decidono di ricorrere a dei piccoli ritocchini. Tuttavia, persino nei casi più eclatanti, sono pochissime le eccezioni di chi ammette di aver ceduto all’abile mano del chirurgo.

Fortunatamente, però, c’è anche chi lo ammette come Taylor Mega. Nel suo caso, infatti, sarebbe stato inutile negare visto che le punturine alle labbra e l’aumento del seno – rifatto per ben due volte “perché il primo chirurgo aveva sbagliato l'intervento ed era diventato asimmetrico” – non sono certo passati inosservati.

E così oggi Taylor Mega, 25 anni, mostra con una schiettezza tutta da ammirare alcune foto che la ritraggono da ragazzina, all’età di 16 anni, ovvero prima dei ritocchini a cui si è sottoposta. Lo fa attraverso le storie di Instagram, in risposta ai follower che mettono in dubbio persino la naturalità dei suoi occhi azzurri come il cielo. “Queste foto sono del 2014. Il naso è lo stesso, gli occhi sempre azzurri, le labbra molto più sottili. Capelli corti e scuri perché non andavo mai al mare, come ora. Le sopracciglia molto fine” .

Questi scatti sono la testimonianza concreta di come, nel corso del tempo, sia cambiato il suo rapporto con il suo corpo, tra altri e bassi. “A 15 anni ero bellissima. Poi ho attraversato un periodo tossico e mi sono imbruttita da fare schifo. A 19 ero di nuovo un fiorellino. A 20 carina, poi 23 con labbra più gonfie e dopo aver imparato a truccarmi e a prendermi più cura di me sono migliorata parecchio” . Una cura di sé che non ha mai escluso il ricorso a rimedi artificiali.

Chirurgia o no, sta di fatto che i suoi 2 milioni di follower stravedono per lei. La sua spontaneità, ma soprattutto la sua naturale schiettezza, è una dote non molto diffusa tra i Vip. Non sempre Taylor racconta quel che farebbe piacere sentire, anzi, il più delle volte si tratta di scorci della sua vita che – proprio come la chirurgia – possono essere condivisibili o meno. Tuttavia, fanno e faranno sempre parte di lei.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?