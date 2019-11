Taylor Mega: "Basta gossip, il mio compleanno l'ho dedicato solo ai fan"

“ Oltre ad essere una bravissima influenze hai un cuore d’oro perché nessuno dedica così tanto tempo ai suoi fan come fai tu, ti ammiro molto come persona ”. Questo soltanto uno dei messaggi che sono arrivati a Taylor Mega il giorno del suo compleanno. Ventisei anni festeggiati insieme ai suoi fan con una festa hollywoodiana dedicata tutta a loro. Un “Pink Party”, ironico, colorato di rosa, pieno di palloncini, champagne, una torta a forma di cassaforte e una pioggia di soldi. Soldi ovviamente finti, che avevano la sua immagine sopra e che lei ha usato come fanno i rapper americani, ovvero ostentandoli e facendoli volare in quantità industriale. In questo periodo, Taylor non rilascia tante interviste, può sembrare una contraddizione, cosa che abbiamo pensato anche noi e le abbiamo chiesto, ma è stanca dei pettegolezzi su di lei. Ma per noi de “IlGiornale.it” ha fatto un’eccezione: “ Per i miei 26 anni ho preferito dedicarmi alla persone che amo di più, i miei fan. I pettegolezzi su di me hanno stancato, me per prima".

Perché hai voluto festeggiare il tuo compleanno con un party così?

“Per celebrare i miei follower, i miei fan che ormai sono diventati parte integrante della mia vita ed è anche grazie a loro se oggi sono il personaggio che sono. Mi sembrava giusto celebrare il mio compleanno con chi ogni giorno mi dimostra di esserci sempre, se pur virtualmente, per me”.

Un party pieno di soldi con la tua immagine, che sicuramente alimenteranno le polemiche, perché?

“Appartengono al mio mondo e poi perché piacciono a tutti e fanno molta scena, questa cosa infatti ha divertito tutti”.

Perché un “Pink Party?

“Il rosa è il mio colore preferito, il colore che uso spessissimo per i miei outfit e le mie storie. Credo che la vita sia tutta più bella in rosa”.

Alla tua festa è venuta a trovarti tua sorella, è stata una bella sorpresa? Che rapporto avete voi due?

“Una sorpresa stupenda, lei è bellissima e ci somigliamo, per lei ci sono e ci sarò sempre. Abbiamo un bellissimo rapporto”.

Hai ricevuto tanti fiori chi te li ha mandati?

“I miei follower. Sono stati tutti dolcissimi, ognuno m ha portato una lettera o un pensierino che conserverò per tutta la vita. Anche se tanti non lo sanno, queste cose mi fanno emozionare tantissimo. Quando sono giù di morale prendo spesso in mano le loro lettere per leggermele e mi ritorna subito il buonumore”.

Tu però hai ricambiato, hai fatto addirittura dei regalini cosa erano?

“Ho regalato loro dei braccialetti con scritto MEGA, delle t-shirt, dei cappellini, delle bambole che mi assomigliavano e vari altri gadget. Volevo rimanesse anche a loro un bel ricordo di quella festa, oltre all’esperienza e alle tante foto che mi hanno chiesto. Mi piace fare regali e mi piace vederli felici”.

Anche se so che l’argomento ti infastidisce non posso non farti questa domanda. Chiariamo questa situazione: sei tornata con la Piamonte?

“No, siamo solo ritornate amiche".

Ho visto che una tua fan ti ha fatto una proposta di matrimonio e tu sotto la foto hai scritto “gelosona Erica Piamonte”. Questo ha alimentato curiosità...

“Era ironico ovviamente. Non volevo alimentare pettegolezzi o gossip”.

Un’ultima domanda… Cosa rappresentano i fan per te?

“Per me loro sono una seconda famiglia, li ringrazio spesso per tutto l’affetto che mi danno e per tutte le attenzioni che ogni giorno mi riservano. Non li do mai per scontati e credo che questo sia il vero segreto per spaccare sui social”.