Taylor Mega troppo audace a New York? Per i social è colpevole di "atti osceni in luogo pubblico"

Scatena i social l’ultimo scatto sexy di Taylor Mega che ha voluto regalare ai suoi follower una sua immagine davvero hot direttamente da New York City. La biondissima influencer è ritratta mentre cammina per le strade della Grande Mela con indosso un “ look minimal, nel senso dei centimetri di stoffa indossati ”, come le scrive un follower.

Top scollato quanto basta per esaltare il suo prorompente décolleté, addome scoperto per mostrare il sexy piercing all’ombelico, una minigonna quasi inguinale con spacco laterale e stivali in pelle ad altezza coscia con tachi a spillo. Taylor in questa foto è davvero “ MEGA ” e decisamente una “ f.a.i.g.a. ”, come la definiscono molti ammiratori che l'hanno tempestata di complimenti. " La Grande Mela!..o forse sono due? ”, si chiede un suo fan, mentre un altro scrive: “ No, abbiate pazienza.. non c’è altro da aggiungere: Meghan è ILLEGALE! ”.