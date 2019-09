Temptation Island vip, Andrea furioso mette in imbarazzo Nathalie: "Non parlavi così di Alessia"

La terza puntata di Temptation island vip ha visto indiscussi protagonisti Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo. Questi ultimi, originariamente partecipanti come coppia di fidanzati al docu-reality sui tradimenti, si sono lasciati in occasione del loro falò di confronto finale. E, nel corso del loro acceso falò, sono state mostrate le immagini salienti del loro percorso all'insegna di critiche e infedeltà.

La Caldonazzo aveva in più occasioni lamentato l'ossessiva gelosia di Andrea nutrita nei suoi riguardi e la mancanza di complicità riscontrata nella relazione con il fidanzato. Mentre Ippoliti, dal suo canto, si era lasciato andare tra le braccia della single Zoe Mallucci, di parecchi anni più giovane di lui, e con la quale l'imprenditore capitolino ha avuto un evidente trasporto fisico. Confrontandosi quindi vis à vis e in presenza di Alessia Marcuzzi, Andrea è diventato protagonista di una scenata di gelosia molto forte e non solo. Perché, lo stesso Ippoliti ha rivelato un imbarazzante retroscena, circa un pensiero critico maturato sul conto della Marcuzzi, che gli avrebbe confidato Nathalie e che l'attrice avrebbe maturato almeno fino al momento in cui non ha preso parte al reality sui tradimenti.

Andrea sbotta e mette in difficoltà Nathalie a Temptation island vip

"Non guardare Alessia perché mi fai inc***re", ha gridato visibilmente adirato Andrea contro la sua fidanzata, dopo aver ribadito per l'ennesima volta alla sua Nathalie di non digerire i suoi balletti sfrenati e che si sia lasciata andare a confessioni "tristi" sulla loro relazione a Temptation island vip. Ippoliti, poi, è passato all'attacco, rivelando alcune indiscrezioni circa il pensiero nutrito da Nathalie sul conto di Alessia, la quale, quest'ultima, lo aveva poco prima gelato per il suo rimprovero brutale fatto propria alla fidanzata: "Mi fa piacere che ti sei appoggiata ad Alessia, quando sei a casa non parli così di lei…".

E alle ultime parole tuonate da Andrea contro Nathalie è seguita la pronta reazione di Alessia Marcuzzi, che ha così ribattuto ad Ippoliti, gelandolo per la seconda volta consecutiva: "Sei anche poco elegante, Andrea, perché questa cosa non è molto carina. Però non mi interessa, sono i toni che devi moderare".