Temptation Island Vip, Nathalie spiazzata da Andrea

Lo scorso lunedì 9 settembre è iniziata ufficialmente la nuova stagione di Temptation island vip, giunto alla sua seconda edizione consecutiva. Il docu-reality sui tradimenti in versione "very important people", condotto da Alessia Marcuzzi, vede protagonista la coppia formata dall'attrice Nathalie Caldonazzo (50 anni) e l'imprenditore Andrea Ippoliti (46 anni).

Entrambi sportivi e romani, Nathalie e Andrea hanno rivelato ai telespettatori di vivere un amore turbolento, fatto di grande passione e molte incomprensioni dovute ad alcune divergenze caratteriali. I due nuovi volti dell'isola delle tentazioni hanno deciso di mettere alla prova la loro relazione e, nella prima puntata del format di Canale 5, non sono mancati per entrambi dei colpi di scena. La Caldonazzo è finita in lacrime, dopo aver scoperto l'attrazione fisica scattata tra il suo compagno e una giovane tentatrice. L'attrice, in puntata, non ha nascosto alcuni malcontenti di Andrea, il quale a suo dire non ha voglia di competere con i vecchi amori di Nathalie, che è stata al fianco di Massimo Troisi fino alla morte dell'attore-comico napoletano. Nathalie ha una figlia di nome Mia, nata dalla sua relazione con l'imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano, e riesce ad essere molto passionale con Andrea, seppur lamentando di non essere conosciuta come persona dal suo attuale compagno, Ippoliti.

Nathalie Caldonazzo delusa a Temptation island Vip

Nel corso della prima puntata di Temptation island vip 2, Nathalie Caldonazzo ha avuto la possibilità di guardare alcune immagini scottanti, in cui Andrea Ippoliti e la tentatrice Zoe Mallucci si lasciano andare ad effusioni e a confessioni molto intime. Andrea confessa a Zoe che sente di conoscerla da molto tempo e Zoe sembra gradire molto il contatto con l'imprenditore capitolino. Le immagini del rapporto instauratosi tra Andrea e la 21enne Zoe hanno demoralizzato molto la Caldonazzo, che intendeva risanare i rapporti con Ippoliti.

"Mi vergogno di essermi portata un uomo così", ha confidato Nathalie. E a confortare l'attrice romana è stata l'opinionista Anna Pettinelli, la quale è diventata molto amica di Nathalie: "Lo vedo di un’immaturità clamorosa, un bambino in calzamaglia, lui non ti rispetta prima di tutto (Anna allude ad Andrea, ndr)". E la Caldonazzo insorge, parlando del suo rapporto naufragato con Ippoliti: "Io ho subito delle urla quasi disumane, perché ho incontrato un ex di 20 anni fa. Viene sempre a sapere tutto di me, non so come fa. Questo rapporto non cresce, io ho il terrore di tutto".

