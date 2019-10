Uomini e Donne, segnalazione sul tronista Giulio Raselli: è d’accordo con una corteggiatrice?

Sul trono di Giulio Raselli a Uomini e Donne aleggia un’ombra: il giovane è stato accusato di essere d’accordo con una delle sue nuove corteggiatrici, Veronica, e a lanciare la notizia bomba è stato proprio il collega di trono, Alessandro Zarino.

Come si apprende dalle anticipazioni de Ilvicolodellenews, durante le ultime registrazioni del trono classico Raselli è stato accusato da Zarino di aver avuto modo di conoscere già tramite amici comuni una ragazza approdata in trasmissione per corteggiarlo. Giulio, che ha trascorso del tempo in esterna con la nuova arrivata Veronica, è sembrato particolarmente colpito dalla ragazza ma i due potrebbero essere d’accordo.

È stato il tronista Alessandro Zarino, infatti, a riferire alla redazione di Uomini e Donne che Raselli e Veronica erano già in contatto grazie ad un amico comune, il manager di Giulio. Loro hanno smentito categoricamente e la nuova corteggiatrice ha spiegato di aver conosciuto il manager di Raselli durante una cena con altre amiche. Tra lei e il tronista, dunque, non c’è stato alcun contatto. Le accuse di Zarino hanno scatenato una lite tra i due tronisti ma, in assenza di prove, Giulio continuerà a sedere sulla sua poltrona rossa per conoscere le ragazze tra le quali sceglierà la sua futura fidanzata.

Su di lui, però, è arrivata un’altra segnalazione, questa volta proprio da parte di una sua corteggiatrice: Giovanna. Quest’ultima, infatti, ha notato che Giulio seguiva da tempo su Instagram una ragazza che oggi siede tra le sue corteggiatrici, Giulia. Ancora una volta, quindi, il tronista si è giustificato spiegando di non essersi accorto di questo “follow” e di non aver mai incontrato la giovane durante le vacanze a Formentera.