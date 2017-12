Bonucci e la cena della "discordia" con gli ex Juve: bufera sui social

La cena della discordia. Non è un momento facile per Leonardo Bonucci al Milan e lui stesso con una foto mentre partecipa ad una "rimpatriata" con gli ex comagni bianconeri di fatto getta benzina sul fuoco. Il difensore rossonero ha infatt partecipato ad una cena di Natale in comapagnia di tre big della Juve come Marchisio, Barzagli e Chiellini. Il tutto dopo la sconfitta contro il Verona. Infatti la cena si sarebbe tenuta proprio domenica sera intorno alle 21:00 e dunque dopo il k.o. nella città scaligera. E così Bonucci è stato immortalato in una foto che il gestore del ristorante ha deciso di postare su Instagram. E da qui è arrivata una sfilza di insulti e di critiche contro il difensore del Milan. Scintille dunque sui social con i tifosi rossoneri infuriati per quel "sorriso" del difensore dopo uno dei ko più pesanti del Milan in questa stagione. Va detto che subito dopo la sconfitta a Verona il Milan ha immediatamente preso alcuni provvedimenti come ad esempio il ritiro in vista del prossimo match. I rossoneri di fatto stanno cercando la concentrazione per provare nuovamente una scalata in classifica che possa assicurare almeno un posto nelle coppe europee. Ma di certo per la truppa di Gattuso non sarà facile.