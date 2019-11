La Juventus vince il derby di Torino: 0-1 con de Ligt. Bianconeri ancora in testa

La Juventus di Maurizio Sarri risponde all'Inter di Antonio Conte, vittoriosa per 2-1 sul campo del Bologna, si prende il derby della Mole e torna in vetta alla classifica di Serie A. Il gol della vittoria porta la rete del tanto criticato Matthijs de Ligt che ha regalato i tre punti alla Vecchia Signora ma che è stato protagonista, per l'ennesima volta, di un fallo di mano commesso ma non giudicato da rigore dall'arbitro Doveri: stessa decisione presa dal Var. Il derby è stato come sempre tirato e ben giocato da ambo le parti con la Juventus che ha fatto valere la maggiore esperienza e si è presa tre punti d'oro che riportano così la Juventus in vetta alla classifica di Serie A con un punto di vantaggio sull'Inter: la lotta per il tricolore si fa davvero interessante con bianconeri e nerazzurri che si stanno sfidando punto a punto e che con ogni probabilità arriveranno a braccetto a fine stagione. Momento nero per il Torino che esce ancora una volta sconfitto dal campo e con Mazzarri che ora trema per davvero: la sua panchina può essere davvero in bilico.

Il primo tiro della partita è di Dybala che ci prova con un sinistro velenoso che viene deviato in angolo. Al 10' i bianconeri chiedono rigore per un gomito di Meité ma il braccio è ben attaccato al corpo e si può continuare. Un minuto dopo il Torino chiede rigore per un braccio largo di de Ligt ma per direttore di gara e Va è tutto regolare. Al 16' Rincon chiama alla parata Szczesny e al 19' Cr7 di testa la mette a lato di poco. Dybala impegna Sirigu al 32' e al 36' i granata sfiorano il gol con Meité che la calcia alta sopra la traversa.

Nella ripresa Sirigu dice no al diagonale di CR7 indirizzato all'angolino. Al 70' Higuain fa tutto bene ma Sirigu gli dice ancora no ma nulla può qualche secondo dopo insacca sugli sviluppi del corner de Ligt segna il vantaggio. Ansaldi sfiora il gol del pareggio un minuto dopo ma al 73' Higuain cerca il gol del 2-0 ma Sirigu dice ancora di no. Il numero uno del Torino tiene a galla la sua squadra all'85' con un grande intervento su Ramsey. Al 94' Bremer segna il gol del pareggio ma l'arbitro annulla per fuorigioco.

Il tabellino

Torino: Sirigu; Izzo, Bremer, Lyanco; Aina, Baselli (85' Millico), Rincon (74' Zaza), Meité, Ansaldi; Verdi (79' Lukic), Belotti

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur (76' Khedira), Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (67' Ramsey); Dybala (60' Higuain), Ronaldo

Reti: 70' de Ligt (J)

