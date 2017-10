Lazio corsara all'Allianz Stadium: Immobile stende 2-1 in rimonta la Juventus

La Lazio di Simone Inzaghi dopo aver vinto la Supercoppa Italiana, ad agosto contro la Juventus, batte ancora la squadra di Massimiliano Allegri, questa volta in campionato e all'Allianz Stadium, dove non perdeva da due anni. I biancocelesti hanno trionfato per 2-1, in rimonta, grazie alla doppietta di Ciro Immobile che nel secondo tempo ha ripreso e poi annullato il vantaggio della Juventus siglato da Douglas Costa, alla sua prima marcatura con la maglia bianconera. Partita strana e in bilico fino alla fine visto che tra il 91' e il 97' è successo di tutto con il palo colpito da Dybala e il contropiede cestinato da Caicedo. Al 97' Dybala si fa parare il rigore da Strakosha, per fallo di Patric, gettando nello sconforto Allegri e il pubblico dell'Allianz Stadium. Con questo successo la Lazio sale a quota 19 punti, in coabitazione proprio con la Juventus e l'Inter di Spalletti. I bianconeri, invece, subiscono il primo stop in campionato e vedono violato il proprio tempo per la prima volta dopo diverso tempo.

La Juventus sembrava essersi spianata la strada, nella prima frazione, dopo il vantaggio iniziale siglato al 23' da Douglas Costa e invece ha fatto harakiri nella ripresa. Nella circostanza del gol bianconero, tra l'altro, il Var ha confermato la decisione di Mazzoleni visto che il brasiliano era in sospetta posizione di fuorigioco. Khedira e Higuain, che ha colpito una clamorosa traversa, potevano arrotondare il punteggio con la Lazio che è stata fortunata a restare in partita. Nel secondo tempo, però, i biancocelesti arrivano subito al pareggio con Immobile ben servito da Luis Alberto, al 47', e 7 minuti dopo trovano il vantaggio ancora con l'ex Genoa e Juventus che si procura il penalty, per fallo di Buffon. Nel finale succede di tutto con il palo colpito da Dybala al 91' e con il gol del 3-1 divorato da Caicedo a tu per tu con Buffon. Al 95' Patric commette un assurdo fallo da rigore e il Var conferma la scelta di Mazzoleni. Dal dischetto, però, Dybala sbaglia ancora e la spara su Strakosha! Finisce 1-2 per la Lazio all'Allianz Stadium.