La sorella di Cristiano Ronaldo attacca van Dijk: "Sei un frustrato"

L'assenza di Cristiano Ronaldo a Parigi per la cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro 2019 ha fatto molto rumore scatenando le reazioni di alcuni dei protagonisti. Partendo dal vincitore del 2018 Luka Modric che ha riservato una puntura al veleno nei confronti del collega portoghese riportate dal quotidiano spagnolo Marca: ''Io parlo solo di me stesso. Sono felice di essere qui e credo che quando si parli di calcio si tratta di rispetto. Quando non vinci, per rispetto, devi comunque essere qui, perché una notte come questa è una celebrazione del calcio stesso. Ecco perché sono qui, per mostrare rispetto. È molto semplice"​.

Più duro il commento di colui che è arrivato secondo alle spalle di Lionel Messi, il roccioso difensore del Liverpool Virgil van Dijk, che secondo quanto riporta Marca.com pare abbia ottenuto solo sette voti in meno rispetto alla Pulce del Barcellona. Il classe 91' a precisa domanda sull'assenza del fuoriclasse portoghese della Juventus ha risposto con un sibillino: "Ah era pure lui in lizza per vincere il Pallone d'Oro".

Una battuta al veleno nei confronti di Cristiano che si è piazzato terzo alle spalle dell'argentino e dell'olandese ma che pensava di vincere il titolo in quanto vincitore con il suo Portogallo della Nations League. L'ex Real Madrid e Manchester United per ora non ha risposto ma ci ha pensato una delle agguerrite sorelle del fenomeno di Funchal, Katia Aveiro che in un lungo post su Instagram ha attaccato il difensore del Liverpool.

Ecco il commento al veleno di Katia nei confronti del malcapitato van Dijk: " Penso che alcune persone vivano nella frustrazione e fuori dalla realtà Vedi, mio caro Virgil, Cristiano Ronaldo è stato un campione nel Paese in cui giochi da anni, è stato anche il miglior marcatore della Premier League. Quando vincerai una manciata dei titoli che ha vinto, potrai essere in grado di sederti al tavolo con Cristiano".

Anche Elma do Santos, altra sorella di CR7 si era espressa negativamente circa l'assegnazione del Pallone d'Oro a Lionel Messi e non al fratello ma il suo post su Instagram è stato poi rimosso: "Non ho nulla contro questo ragazzo, ma non so cosa abbia vinto più di mio fratello. Forse questo premio viene dato alla persona e mai al professionista. Questo dimostra solo che siamo davvero molto piccoli...". Chissà se l'attaccante della Juventus metterà fine a queste polemiche con qualche dichiarazione o se acuirà la querelle che ha infiammato la serata di ieri a Parigi.

