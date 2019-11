Tennis, Atp Finals: Berrettini perde due set a zero contro Federer

Matteo Berrettini non si scorderà mai nel bene e nel male queste Atp Finals di Londra. Il tennista 23enne romano, infatti, dopo il battesimo di fuoco subito dal numero due del mondo Novak Djokovic all'esordio in questo torneo, ha affrontato per la seconda volta in carriera il numero tre del mondo, il fuoriclasse elvetico Roger Federer che gli ha inflitto un'altra sconfitta, seppur meno pesante rispetto a Wimbledon.

Berrettini è infatti rimasto in partita dall'inizio alla fine e se l'è giocata con le sue armi e quasi alla pari con il fenomeno basilese che ha vinto due set a zero con i parziali di 7-6 (2), 6-3 in un'ora e venti minuti di gioco circa. L'azzurro quest'oggi è parso più sciolto rispetto al match contro Djokovic dove aveva ceduto di schianto con un 6-2, 6-1 che ha lasciato poco spazio ad alcuna interpretazione.

Il romano ha disputato un ottimo primo set che è scorso sul filo dell'equilibrio fino al dodicesimo gioco sul punteggio di 6-5 in favore di Federer. Berrettini ha annullato un palla break al rossocrociato, sul 30-40 e con tre punti consecutivi ha trascinato il primo parziale al tie-break. Matteo sbaglia un dritto facile e concede un mini-break a Roger che scappa sul 4-2. L'italiano commette il suo primo doppio fallo che porta il basilese sul 5-2: con due servizi a suo favore è l'ex numero uno del mondo a portarsi a casa il set.

It's @rogerfederer who takes the first set!



The six-time champ edges the tie-break 7-6 over Matteo Berrettini at the #NittoATPFinals. pic.twitter.com/GemZ7hXvaK — ATP Tour (@atptour) November 12, 2019

Nel secondo set Berrettini entra in campo scarico e regala il primo gioco a Federer che poi conferma subito il break tenendo il servizio e portandosi sul 2-0. Il tennista romano però non molla e rimane attaccato alla partita con colpi di alto livello e giocate che hanno comunque ben impressionato il pubblico di Londra che ha applaudito il giovane tennista italiano che oggi ha pagato dazion contro un giocatore più forte e più esperto.

Come detto Berrettini ci ha provato fino alla fine e nell'ottavo gioco del secondo set ha anche avuto tre palle break con Federer che da campione assoluto qual è le ha annullate chiudendo poi in suo favore il gioco. Matteo si fa poi togliere il servizio nel nono gioco con Federer che chiude la partita in suo favore con il punteggio di 6-3. Questa sconfitta estromette di fatto dal torneo l'azzurro che è ancora appeso ad un filo visto che solo una vittoria di Djokovic contro Thiem potrebbe tenerlo in gioco. Lo svizzero invece si rifà dopo la sconfitta all'esordio proprio contro l'austriaco e si giocherà le sue chance di approdo alle semifinali proprio contro il serbo.

