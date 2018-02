Wanda Nara hot su Instagram: Icardi non la segue ancora

Mauro Icardi non sa ancora se sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la partita interna contro il Bologna di Roberto Donadoni. Il bomber argentino sta continuando a lavorare a parte e solo il provino di domani dirà se è completamente recuperato dal problema muscolare che l'ha afflitto la scorsa settimana. Il capitano nerazzurro in campo ha vissuto un periodo particolare, un po' come tutta l'Inter, ma anche fuori dal campo di gioco la sua vita è altamente movimentata.

Qualche giorno fa qualcuno aveva parlato di presunta crisi tra Icardi e Wanda Nara, per via di alcuni scatti hot della bella argentina e per il conseguente defollow da parte del marito su Instagram. I due, però, erano presenti allo stadio Meazza, in tribuna vip, per assistere a Inter-Crotone e sono sembrati assolutamente sereni. La sorella di Wanda, Zaira, qualche giorno fa ha spiegato i motivi che hanno spinto Icardi a non seguire più la moglie su Instagram: la gelosia. Wanda Nara continua a postare foto hot su Instagram e in molti parlano di una trovata di entrambi per far parlare della loro coppia. Difficile affermare se sia vero o meno, nel frattempo il capitano nerazzurro pare non aver alcuna intenzione di tornare a seguirla sui social.