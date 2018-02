Zaira Nara spiega: "Icardi e Wanda in crisi? Mauro è troppo geloso"

Nei giorni scorsi si era parlata di una presunta crisi tra Mauro Icardi, capitano dell'Inter, e la sua bella moglie-agente Wanda Nara. L'argentina ha trascorso alcuni giorni a Buenos Aires per impegni lavorativi ma i social, come al solito, l'hanno fatta da padrone. Sia Maurito che Wanda, infatti, hanno pubblicato diversi post contrastanti con molti followers che hanno notato come il centravanti nerazzurro abbia smesso di seguire la Nara su Instagram.

Sabato sera Icardi e la moglie erano regolarmente in tribuna per assistere a Inter-Crotone, visto l'infortunio muscolare occorso al capitano. A svelare il mistero sui dissidi tra i due ci ha pensato Zaira Nara, sorella di Wanda, durante la trasmissione Morfi, in patria: "La verità è che Mauro è molto geloso. Wanda è una bomba e quando pubblica certe foto... come puoi non esserlo? Per quale motivo si decide di smettere di seguire la propria partner sui social? Forse perché non si vogliono vedere altre foto...". Il 24enne di Rosario dovrebbe già tornare in campo domenica contro il Bologna e serviranno i suoi gol per scacciare la crisi dell'Inter ma anche per zittere le malelingue che hanno collegato il suo scarso rendimento in campo alla sua presunta crisi coniugale.