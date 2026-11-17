Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che l’Iran pagherebbe un prezzo senza precedenti se attaccasse Washington. Lo riferisce la Cnn, citando le dichiarazioni rilasciate da Trump ai giornalisti a Manila, nelle Filippine. Sempre dal network statunitense arrivano rivelazioni rispetto a nuove informazioni dell’intelligence statunitense che indicano che l’Iran starebbe elaborando piani per colpire alti funzionari dell’amministrazione Trump a Washington con una cosiddetta ‘bomba sporca’ o un’arma chimica. Oggi intanto gli Stati Uniti hanno condotto diversi attacchi contro l’isola iraniana di Qeshm, situata nello Stretto di Hormuz, come riferisce un funzionario locale iraniano. “L’attacco americano contro alcuni siti sull’isola di Qeshm non ha causato danni ad aree residenziali, commerciali o infrastrutturali”, ha dichiarato Ahmad Nafisi, vice governatore della provincia meridionale di Hormozgan, citato dall’agenzia di stampa ufficiale Irna.

Iran: "Gli Usa hanno attaccato l'isola di Qeshm, nello Stretto di Hormuz" Gli Stati Uniti hanno condotto diversi attacchi contro l’isola iraniana di Qeshm, situata nello Stretto di Hormuz. Lo riferisce un funzionario locale iraniano. “L’attacco americano contro alcuni siti sull’isola di Qeshm non ha causato danni ad aree residenziali, commerciali o infrastrutturali”, ha dichiarato Ahmad Nafisi, vice governatore della provincia meridionale di Hormozgan, citato dall’agenzia di stampa ufficiale Irna. 17 novembre 2026