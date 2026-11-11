Ucraina, allerta per i droni sull’Europa: si attivano i caccia della Nato

Lo riferisce la Reuters sul proprio sito, citando il Centro nazionale lituano per la gestione delle crisi. La Lituania aveva diramato martedì sera un allarme aereo, e poco dopo anche la Lettonia ha avvertito la popolazione della regione di Ludza, confinante con la Bielorussia, di cercare rifugio inseguito ad una minaccia nello spazio aereo. Le nazioni baltiche di Lituania, Lettonia ed Estonia hanno ritirato mercoledì una serie di allarmi che esortavano i cittadini a cercare riparo dalle minacce di droni non identificati provenienti dai paesi vicini, Russia o Bielorussia, secondo quanto riferito da funzionari e media. Secondo gli avvisi, erano stati attivati i caccia della difesa aerea della NATO, sebbene non si segnalassero feriti, mentre i funzionari della gestione delle crisi lituani hanno affermato che l’allerta riguardava Kaunas, la seconda citta più popolosa del Paese, con circa 300.000 abitanti. La Finlandia, altro paese confinante con la Russia, ha adottato mercoledi restrizioni temporanee dello spazio aereo e marittimo nella parte orientale del Golfo di Finlandia, come annunciato dalle sue forze di difesa, ma le ha poi revocate. “Le restrizioni erano una misura precauzionale per garantire la capacita delle autorità di operare e la sicurezza dei passanti”, hanno aggiunto.