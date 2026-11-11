Ucraina, allerta per i droni sull’Europa: si attivano i caccia della Nato

Resta alta la tensione nei Paesi Baltici. Caccia Nato sono stati fatti decollare in seguito all’avvistamento di un oggetto dalla Bielorussia diretto verso Lituania, Lettonia ed Estonia. Mercoledì l’allarme è rientrato. “Le restrizioni erano una misura precauzionale per garantire la capacita delle autorità di operare e la sicurezza dei passanti”, hanno spiegato. Il servizio di sicurezza federale russo (Fsb) ha annunciato l’arresto di due cittadini polacchi con l’accusa di essere agenti dei servizi di sicurezza di Varsavia. I due avrebbero raccolto informazioni su installazioni militari nella regione di Kaliningrad. Continuano gli attacchi di Mosca, che ha annunciato di avere condotto, nel corso della notte, attacchi contro tre strutture energetiche che riforniscono siti dell’industria della difesa ucraina. Sempre le forze russe hanno colpito, nel corso della notte nel Mar Nero, una nave da carico che trasportava armi e rifornimenti militari destinati all’esercito ucraino.
Ucraina, rientrate minacce a spazio aereo Paesi Baltici: attivati caccia Nato
Lo riferisce la Reuters sul proprio sito, citando il Centro nazionale lituano per la gestione delle crisi. La Lituania aveva diramato martedì sera un allarme aereo, e poco dopo anche la Lettonia ha avvertito la popolazione della regione di Ludza, confinante con la Bielorussia, di cercare rifugio inseguito ad una minaccia nello spazio aereo. Le nazioni baltiche di Lituania, Lettonia ed Estonia hanno ritirato mercoledì una serie di allarmi che esortavano i cittadini a cercare riparo dalle minacce di droni non identificati provenienti dai paesi vicini, Russia o Bielorussia, secondo quanto riferito da funzionari e media. Secondo gli avvisi, erano stati attivati i caccia della difesa aerea della NATO, sebbene non si segnalassero feriti, mentre i funzionari della gestione delle crisi lituani hanno affermato che l’allerta riguardava Kaunas, la seconda citta più popolosa del Paese, con circa 300.000 abitanti. La Finlandia, altro paese confinante con la Russia, ha adottato mercoledi restrizioni temporanee dello spazio aereo e marittimo nella parte orientale del Golfo di Finlandia, come annunciato dalle sue forze di difesa, ma le ha poi revocate. “Le restrizioni erano una misura precauzionale per garantire la capacita delle autorità di operare e la sicurezza dei passanti”, hanno aggiunto.
Mosca, 'blitz contro rete spie polacche, due agenti Varsavia in arresto'
Il Servizio federale per la sicurezza(Fsb) della Russia sostiene di aver sventato le attività di unarete di intelligence polacca nella regione di Kaliningrad, arrestando due agenti dei servizi segreti polacchi e notificandoavvertimenti a sette cittadini polacchi e tre russi in merito alcompimento di atti di spionaggio e alto tradimento; lo ha resonoto il Centro per le relazioni pubbliche dell’Fsb, riportato dalla Tass. “Il Servizio federale per la sicurezza haindividuato e circoscritto una rete di intelligence polaccaattiva nella regione di Kaliningrad”, ha dichiarato il Centroper le relazioni pubbliche. “A seguito di attività operative einvestigative - ha precisato l’Fsb sempre riportato dalla Tass -sono stati arrestati due agenti, appartenenti rispettivamente alServizio di intelligence militare del Ministero della Difesanazionale e all’Agenzia per la sicurezza interna della Polonia.
Mosca, 'colpite 3 strutture energetiche ucraine, rifornivano siti difesa'
Le forze russe hanno condotto, nel corso della notte, attacchi contro tre strutture energetiche che riforniscono siti dell’industria della difesa ucraina; lo ha reso noto il Ministero della Difesa di Mosca in un comunicato, pubblicato dalla Tass. “Le Forze armate russe continuano a lanciare attacchi condroni contro infrastrutture energetiche che alimentano le imprese dell’industria della difesa ucraina, nonché contro imbarcazioni che trasportano forniture militari e beni a duplice uso destinati all’esercito ucraino. La scorsa notte, gli attacchi hanno colpito una sottostazione elettrica da 330 kV nella città di Krivoy Rog (Kryvyj Rih in ucraino, ndr), nella regione di Dnepropetrovsk, e due sottostazioni elettriche da 110kV e 330 kV a Mayaki e Usatovo, nella regione di Odessa”, si legge nella nota.
Mosca, 'colpita nave nel Mar Nero, trasportava armi per Kiev'
Le forze russe hanno colpito, nel corso della notte nel Mar Nero, una nave da carico che trasportava armi e rifornimenti militari destinati all’esercito ucraino; lo ha reso noto il Ministero della Difesa di Mosca in un comunicato, pubblicato dalla Tass.“Le Forze armate russe continuano a condurre attacchi con droni contro infrastrutture energetiche che riforniscono le imprese dell’industria della difesa ucraina, nonché contro imbarcazioni che trasportano forniture militari e beni a duplice uso per l’esercito ucraino. La scorsa notte una nave da carico che trasportava armi e rifornimenti militari per l’esercito ucraino è stata colpita nel Mar Nero, a sud-ovest di Odessa”, si legge nella nota.