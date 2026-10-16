Zelensky al Consiglio europeo: “Priorità assoluta l’energia”. Sul tavolo guerra e sanzioni

“Sono davvero grato per l’enorme sostegno che riceviamo dall’UE, dal Consiglio, dalla Commissione e dai leader, veri leader, che sono al nostro fianco sin dall’inizio di questa guerra. E fondamentale, e contiamo su questo sostegno; il nostro obiettivo principale, infatti, sono le esigenze energetiche. Questo e il punto numero uno. E, naturalmente, vogliamo porre fine a questa guerra il piu rapidamente possibile. Al momento non vediamo segnali da parte della Russia che indichino che siano pronti a farlo, a porre fine a questa guerra; ecco perche dobbiamo prepararci per l’inverno, con i pacchetti invernali. Non si tratta solo di energia, ma anche di difesa aerea e finanziamenti, e sono grato che l’Ue sia al nostro fianco”. Cosi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arrivando al Consiglio europeo a Bruxelles insieme alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e al presidente del Consiglio Ue, Antonio Costa.