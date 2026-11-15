Blitz di forse europee contro una nave della “flotta ombra” russa nel Mediterraneo. L’UE: “Navigava con bandiera falsa”

La Russia non arretra sulle condizioni per la pace in Ucraina. Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ribadisce che Mosca intende negoziare sulla base degli obiettivi fissati da Vladimir Putin nel 2024: ritiro di Kiev da quattro regioni e rinuncia alla Nato. Intanto continuano gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine. Zelensky chiede agli Stati Uniti e a SpaceX di rimuovere i limiti di Starshield per fermare i droni russi. Mar Nero: colpite tre navi mercantili al largo della Romania.
Zelensky insiste, ‘rimuovere i limiti di Starshield, ne va di vite umane’
“I russi stanno colpendo le sottostazioni elettriche utilizzando droni ‘Shahed’. Molti di questi attacchi vanno a segno perché permangono restrizioni sulla velocità operativa dei terminali ‘Starshield’ lungo la linea del fronte e nei territori temporaneamente occupati”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “I nostri droni intercettori perdono il collegamento con i loro operatori quando raggiungono una velocità di 161 chilometri orari (100 miglia orarie) e, di conseguenza, non riescono a raggiungere gli ‘Shahed’ russi a propulsione a getto. Confidiamo nella rimozione di tali limitazioni: da ciò dipende direttamente la protezione delle vite umane e delle infrastrutture energetiche ucraine in vista dell’inverno”. “I team del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero della Difesa e dell’Ufficio del Presidente hanno ricevuto l’incarico di collaborare il più strettamente possibile con la parte americana e con SpaceX. È importante stare dalla parte giusta della storia. È fondamentale aiutare l’Ucraina. Grazie a tutti coloro che sostengono la nostra difesa”. Zelensky ha fatto un punto sugli ultimi attacchi russi: “Solo nell’ultima settimana, la Russia ha impiegato contro l’Ucraina oltre 2.300 droni d’attacco, 1.590 bombe aeree e 15 missili di vario tipo. Si tratta di attacchi brutali, ai quali è difficile opporsi. Nel corso della notte e fino a questa mattina, i russi hanno preso di mira infrastrutture energetiche a Zaporizhzhia e nelle regioni di Sumy, Odessa, Zhytomyr e Kirovohrad. Sono state colpite anche infrastrutture ferroviarie nelle regioni di Dnipro, Kharkiv e Zaporizhzhia. La Russia ha inoltre sferrato attacchi contro le regioni di Donetsk e Kiev. Si registrano sedici feriti”.
Media: "Tre navi mercantili colpite nella notte nel Mar Nero in acque della Romania"
Tre navi mercantili sono state colpite da droni la scorsa notte nel Mar Nero, di fronte alla foce del Danubio, nelle acque della Romania. Ne danno conto i media rumeni. Anche nella notte tra venerdì e sabato, un drone ha colpito un mercantile diretto in Ucraina, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. “Un’altra nave mercantile, la Ali Najafov, ha annunciato di essere stata colpita da un drone la scorsa notte (tra sabato e domenica), vicino alla foce del Danubio. In seguito all’impatto, è scoppiato un incendio a bordo, che è stato spento dall’equipaggio”, ha riferito l’agenzia MApN. Inoltre sabato sera, due navi mercantili sono state colpite da droni. La prima nave, la petroliera battente bandiera greca Evia Petrol V, è stata colpita da un drone intorno alle 21.10, a circa 4 miglia nautiche a est-sud-est di Sulina. All’incidente è seguito lo scoppio di un incendio a bordo. Successivamente, intorno alle 21.45, anche la nave portarinfuse Marsol, situata a circa 5 miglia nautiche a sud-est del Canale di Sulina, è stata colpita da un drone, provocando un incendio a bordo. “In entrambi i casi, gli incendi sono stati spenti dagli equipaggi delle navi. Non si sono registrate vittime”, ha dichiarato il ministero della Difesa Nazionale. Infine, nella notte tra venerdì e sabato un drone non identificato ha attaccato la nave mercantile ‘Larissa 1’, battente bandiera di Palau, all’interno delle acque territoriali rumene, mentre l’imbarcazione era diretta in Ucraina. Lo ha riferito l’emittente Digi24, ripresa dal Kyiv Independent.
"Via da 4 regioni e no Kiev nella Nato", le condizioni di Putin nel 2024
Il ritiro di Kiev da quattro regioni ucraine e la rinuncia a entrare nella Nato: erano queste le condizioni poste nel 2024 dal presidente russo Vladimir Putin per i negoziati di pace in Ucraina, a cui ha fatto riferimento questa mattina il ministro degli Esteri Sergey Lavrov. Era il 14 giugno del 2024, alla vigilia di una conferenza di pace sull’Ucraina in Svizzera. Putin parlò in quella occasione al ministero degli Esteri. Secondo il presidente russo, gli ucraini avrebbero dovuto lasciare le regioni di Donetsk e Lugansk (che insieme formano il Donbass) ma anche quelle di Zaporizhzhia e Kherson. “Oggi facciamo una proposta reale di pace, stiamo parlando non del congelamento del conflitto ma della sua cessazione totale” sottolineò Putin. Non appena Kiev dovesse cominciare il ritiro delle truppe e annunciare la rinuncia a entrare nella Nato, “nello stesso minuto verrà dato l’ordine di cessare il fuoco e cominciare i negoziati”, ha assicurato il presidente. Le trattative dovrebbero portare ad “accordi internazionali” che sanciscano anche la “cancellazione di tutte le sanzioni occidentali contro la Russia”. La proposta di Putin fu allora respinta fermamente dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dagli alleati occidentali.
Media: "Kiev colpisce aeroporto militare nell'Astrachan"
Le forze ucraine hanno colpito un aeroporto militare nell’oblast di Astrachan, in Russia: lo scrive il Kyiv Independent, citando un canale Telegram ucraino che monitora il conflitto. Sul posto sono state udite almeno 30 esplosioni. Stando al canale Telegram ‘Exilenova Plus’, l’attacco ucraino ha preso di mira l’aeroporto militare di Achtubinsk, colpendo le aree di parcheggio dei velivoli, i depositi di munizioni e altre strutture. La base aerea si trova a circa 650 chilometri a est del territorio controllato dall’Ucraina e a circa 30 chilometri a ovest del confine russo con il Kazakistan.
Kallas, 'Irini ha effettuato un abbordaggio di una nave ombra russa'
“Il 13 novembre le forze Ue dell’operazione Irini hanno effettuato un abbordaggio su una petroliera sospettata di far parte della flotta ombra russa nel Mediterraneo. L’abbordaggio, condotto ai sensi dell’articolo 110 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ha confermato che la MV MIDAG navigava sotto bandiera falsa. L’Ue continuerà a contrastare la flotta ombra russa sia in mare che con mezzi diplomatici”. Lo fa sapere su X l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas. “Lunedì i ministri degli Esteri dell’Ue dovrebbero approvare nuovi elenchi di sanzioni contro la Russia, che includono banche, acquirenti e società che sostengono la flotta ombra”.
Cremlino: "Soluzione Ucraina legata alla nuova architettura di sicurezza europea"
La risoluzione del conflitto ucraino sarà in un modo o nell’altro legata alla nuova architettura di sicurezza nel continente europeo. Lo ha affermato il portavoce del presidente della Federazione Russa Dmitrij Peskov. “È evidente che, in un modo o nell’altro la risoluzione del conflitto in Ucraina sarà legata alla nuova architettura di sicurezza nel continente europeo” ha detto il portavoce di Putin, sottolineando che l’una non potrà esistere senza l’altra, poiché si tratta di “elementi interdipendenti”.
Mosca: "Negoziati sull'Ucraina, l'Ue vuole salire sull'ultimo treno"
Gli europei capiscono che il treno sta partendo e “vogliono salire sull’ultimo treno”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, riportato dalla Tass, parlando della volontà dell’Ue di partecipare ai negoziati sull’Ucraina. “Probabilmente capiscono che il treno sta partendo e vogliono provare a saltare sui gradini dell’ultimo vagone”, ha detto.
Mosca: "Negozieremo per raggiungere gli obiettivi fissati da Putin nel 2024"
“La posizione negoziale della Russia sull’Ucraina sarà definita in modo da raggiungere gli obiettivi dell’operazione militare speciale”. Lo afferma il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, riportato dalla Tass. Tali obiettivi, ha aggiunto, “sono stati formulati dal presidente (della Russia Vladimir Putin, ndr) nel giugno 2024 e non sono mai cambiati da allora”.
Kiev: "Raid russo su Chernomorsk, sei feriti e città senza elettricità"
Sei persone sono rimaste ferite in un attacco russo condotto nella notte contro Chernomorsk, nella regione di Odessa, nel sud dell’Ucraina. Lo riferisce il portale ucraino Rbc-Ucraina, citando i servizi di emergenza e il media locale Dumskaya. Nell’attacco è stata danneggiata l’infrastruttura energetica e ha riportato gravi danni un edificio amministrativo di quattro piani. Due automobili parcheggiate sono state incendiate, mentre l’onda d’urto e le schegge hanno danneggiato una conduttura del gas e le facciate e le finestre degli edifici residenziali vicini. I soccorritori hanno inoltre liberato un uomo ferito rimasto bloccato nel suo appartamento, prestando le prime cure prima di affidarlo ai sanitari. Secondo Dumskaya, la città è rimasta senza elettricità a causa dell’attacco.
Kiev: "132 droni russi nella notte contro l'Ucraina, intercettati 106"
La Russia ha lanciato nella notte 132 droni contro l’Ucraina, tra cui 78 Shahed a propulsione jet, oltre a velivoli Gerbera e droni-esca Parodiya. Lo riferisce l’aeronautica militare ucraina, citata da Rbc-Ucraina. Secondo i dati preliminari aggiornati alle 8 locali, le difese aeree di Kiev hanno abbattuto o neutralizzato 106 velivoli senza pilota, tra cui 61 Shahed a propulsione jet. Gli attacchi hanno tuttavia provocato impatti in 20 località del Paese. I droni sono stati lanciati da diverse direzioni, dalle regioni russe di Bryansk, Orel, Kursk, Millerovo e Primorsko-Akhtarsk, oltre che dalla Crimea occupata e dalla regione di Donetsk. Per respingere l’attacco sono stati impiegati aerei, sistemi missilistici antiaerei, unità di guerra elettronica e gruppi mobili di fuoco.
Cremlino, negoziatori europei non hanno ancora contattato Russia
I negoziatori designati dallâ€™Unione europea non hanno ancora tentato di contattare la Russia. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda dell’agenzia di stampa russa Tass in merito. “No, non ancora”, ha detto Peskov. Nel vertice europeo informale di Dublino, la scelta dei capi di Stato e di governo Ue per la rappresentazione dell’Europa nei negoziati sull’Ucraina Ã¨ ricaduta su un formato che include le istituzioni europee e i Paesi E5 - cioÃ¨ Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia, insieme alla Commissione Ue e al Consiglio.