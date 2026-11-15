Blitz di forse europee contro una nave della “flotta ombra” russa nel Mediterraneo. L’UE: “Navigava con bandiera falsa”

“I russi stanno colpendo le sottostazioni elettriche utilizzando droni ‘Shahed’. Molti di questi attacchi vanno a segno perché permangono restrizioni sulla velocità operativa dei terminali ‘Starshield’ lungo la linea del fronte e nei territori temporaneamente occupati”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “I nostri droni intercettori perdono il collegamento con i loro operatori quando raggiungono una velocità di 161 chilometri orari (100 miglia orarie) e, di conseguenza, non riescono a raggiungere gli ‘Shahed’ russi a propulsione a getto. Confidiamo nella rimozione di tali limitazioni: da ciò dipende direttamente la protezione delle vite umane e delle infrastrutture energetiche ucraine in vista dell’inverno”. “I team del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero della Difesa e dell’Ufficio del Presidente hanno ricevuto l’incarico di collaborare il più strettamente possibile con la parte americana e con SpaceX. È importante stare dalla parte giusta della storia. È fondamentale aiutare l’Ucraina. Grazie a tutti coloro che sostengono la nostra difesa”. Zelensky ha fatto un punto sugli ultimi attacchi russi: “Solo nell’ultima settimana, la Russia ha impiegato contro l’Ucraina oltre 2.300 droni d’attacco, 1.590 bombe aeree e 15 missili di vario tipo. Si tratta di attacchi brutali, ai quali è difficile opporsi. Nel corso della notte e fino a questa mattina, i russi hanno preso di mira infrastrutture energetiche a Zaporizhzhia e nelle regioni di Sumy, Odessa, Zhytomyr e Kirovohrad. Sono state colpite anche infrastrutture ferroviarie nelle regioni di Dnipro, Kharkiv e Zaporizhzhia. La Russia ha inoltre sferrato attacchi contro le regioni di Donetsk e Kiev. Si registrano sedici feriti”.