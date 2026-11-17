La guerra in Ucraina si intensifica mentre prosegue la diplomazia di Trump. Nella notte i raid russi hanno danneggiato due ponti e la metropolitana di Kiev, mentre Mosca denuncia un attacco ucraino al ponte di Kerch, in Crimea, e l’abbattimento di 1.441 droni. Giovedì a Berlino gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner incontreranno i delegati ucraini ed europei per discutere garanzie di sicurezza e ricostruzione. Ma il Cremlino avverte: per l’Europa un ruolo significativo è “improbabile”.
Cremlino: "Improbabile che europei avranno ruolo significativo"
“I leader europei sono generalmente molto entusiasti di cio che sta accadendo e cercano di ritagliarsi un ruolo in questo processo. Ma dato che la loro posizione e chiaramente tutt’altro che pacifica, stanno dimostrando in ogni modo la loro continua volonta di infliggere una sconfitta strategica ed esercitare ulteriore pressione sulla Russia. Con una posizione del genere, e improbabile che possano rivendicare una posizione significativa”. Lo ha dichiarato il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov come riferisce Interfax.
Media, giovedì a Berlino Witkoff e Kushner incontrano ucraini ed europei
Gli inviati del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, hanno in programma di incontrare giovedì funzionari ucraini ed europei per lavorare a garanzie di sicurezza e a un piano di ripresa economica per l’Ucraina nel dopoguerra, ha riferito un funzionario statunitense. Lo scrive Axios, spiegando che l’incontro a Berlino giunge una settimana dopo che Witkoff e Kushner hanno sollecitato la Russia a proporre un quadro di sicurezza per l’Europa nel dopoguerra; un’iniziativa parallela che, a loro avviso, potrebbe contribuire a porre fine al conflitto. Lo stesso giorno, Trump incontrerà il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping in Cina. Trump ha già dichiarato di aspettarsi, nell’occasione, di discutere della guerra in Ucraina. L’obiettivo dell’incontro di Berlino è definire garanzie di sicurezza volte a scoraggiare futuri attacchi russi contro l’Ucraina, oltre a elaborare piani per la ricostruzione della sua economia, ha spiegato il funzionario, descrivendo l’incontro di Berlino e la visita di Trump in Cina come parte di uno sforzo diplomatico coordinato. Ieri sera era stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ad annunciare il nuovo incontro giovedì a Berlino di Ucraina, Usa, Ue, E5 e Nato.
Kiev: "Chiusi 2 ponti in città dopo attacchi russi"
Due importanti ponti di Kiev sono stati chiusi in seguito agli attacchi russi avvenuti durante la notte. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale della capitale ucraina. “Il ponte sud è stato danneggiato. Il traffico sul ponte è stato interrotto”, ha scritto sui social, aggiungendo: “Anche il ponte nord è stato danneggiato. Il traffico sul ponte è stato interrotto in entrambe le direzioni”.
Kiev: "Danni a metropolitana dopo attacco russo"
Le infrastrutture di terra della metropolitana sono state danneggiate dai bombardamenti e il traffico è stato temporaneamente sospeso su un tratto della linea “verde”. Lo ha reso noto l’amministrazione della città di Kiev su Telegram. “La circolazione dei treni della metropolitana sulla linea ‘verde’ tra le stazioni ‘Osokorky’ e ‘Chervony Khutir’ è stata temporaneamente sospesa. A seguito di un altro bombardamento notturno della capitale, le infrastrutture di terra della metropolitana hanno subito danni”, si legge nel comunicato.
Mosca: "2 morti in attacco di Kiev in Crimea, crollate parti ponte"
Due persone sono rimaste uccise in un attacco di droni ucraini nella penisola di Crimea, sotto occupazione russa. Secondo il governatore locale nominato dal Cremlino, Sergei Aksyonov, l’Ucraina ha attaccato di nuovo il ponte di Kerch, che conduce alla penisola e collega la Crimea alla Russia. Nel frattempo, il Ministero dei Trasporti russo ha annunciato l’interruzione del traffico veicolare e ferroviario sul ponte. Filmati diffusi sui canali Telegram ucraini mostrano ampie sezioni del ponte crollate in mare.
Mosca: "Abbattuti 1.441 droni di Kiev su 20 regioni russe"
La Russia ha abbattuto 1.441 droni ucraini durante la notte. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo. “Nel corso della scorsa notte - ha scritto su Telegram - le forze di difesa aerea in servizio hanno distrutto 1.441 droni ucraini ad ala fissa”, aggiungendo che i velivoli sono stati intercettati su più di 20 regioni russe, in particolare su quella di Mosca, Belgorod e Crimea.
Inviati di Trump incontreranno funzionari Ue e ucraini giovedi' per discutere il piano di pace
Gli inviati del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, intendono incontrare giovedi’ a Berlino rappresentanti ucraini ed europei per discutere le garanzie di sicurezza per Kiev e un piano di ricostruzione economica del Paese nel dopoguerra. Lo ha riferito al sito d’informazione “Axios” un funzionario statunitense, secondo cui l’obiettivo e’ elaborare misure in grado di scoraggiare future aggressioni russe e definire le condizioni per la ripresa economica dell’Ucraina. I due emissari mantengono contatti regolari con le autorita’ ucraine ed europee mentre conducono parallelamente colloqui con Mosca. Washington considera l’incontro di Berlino e la visita di Trump in Cina parte di un’unica iniziativa diplomatica coordinata. Anche il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario al Tesoro Scott Bessent e il capo di gabinetto della Casa Bianca Stephen Miller, che accompagnano il presidente in Asia, sono stati aggiornati sui negoziati.
La riunione si svolgera’ nello stesso giorno in cui Trump incontrera’ in Cina il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping, con i quali ha dichiarato di voler discutere anche della guerra in Ucraina. Witkoff e Kushner hanno incontrato Putin a Mosca giovedi’ scorso e ieri hanno avuto un colloquio con il suo consigliere per la politica estera, Yuri Ushakov, per discutere i prossimi passi dei negoziati. La settimana precedente, gli emissari statunitensi avevano chiesto alla Russia di presentare una proposta per un quadro di sicurezza europeo nel dopoguerra, comprendente misure per ridurre le tensioni. Resta tuttavia incerto se Mosca accetterebbe un coinvolgimento diretto dei Paesi europei nei negoziati: Witkoff e Kushner hanno affermato che la Russia avrebbe accettato la loro partecipazione, ma Ushakov ha dichiarato ieri che non e’ stato raggiunto alcun accordo in tal senso. Molti governi europei, inoltre, nutrono forti dubbi sulla volonta’ russa di rispettare eventuali intese.
Attacchi russi a Kiev, colpiti due ponti nella capitale
Attacchi russi hanno colpito due importanti ponti a Kiev nella tarda serata. Lo ha affermato il sindaco Vitali Klitschko, poco dopo che l’aeronautica ucraina aveva avvertito dell’arrivo di missili. “Hanno colpito i ponti nord e sud della capitale”, ha detto Klitschko in un messaggio su Telegram, poche ore dopo che l’Ucraina aveva colpito il ponte di Crimea, che collega la Russia alla regione annessa da Mosca.