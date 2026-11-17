Gli inviati del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, intendono incontrare giovedi’ a Berlino rappresentanti ucraini ed europei per discutere le garanzie di sicurezza per Kiev e un piano di ricostruzione economica del Paese nel dopoguerra. Lo ha riferito al sito d’informazione “Axios” un funzionario statunitense, secondo cui l’obiettivo e’ elaborare misure in grado di scoraggiare future aggressioni russe e definire le condizioni per la ripresa economica dell’Ucraina. I due emissari mantengono contatti regolari con le autorita’ ucraine ed europee mentre conducono parallelamente colloqui con Mosca. Washington considera l’incontro di Berlino e la visita di Trump in Cina parte di un’unica iniziativa diplomatica coordinata. Anche il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario al Tesoro Scott Bessent e il capo di gabinetto della Casa Bianca Stephen Miller, che accompagnano il presidente in Asia, sono stati aggiornati sui negoziati.

La riunione si svolgera’ nello stesso giorno in cui Trump incontrera’ in Cina il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping, con i quali ha dichiarato di voler discutere anche della guerra in Ucraina. Witkoff e Kushner hanno incontrato Putin a Mosca giovedi’ scorso e ieri hanno avuto un colloquio con il suo consigliere per la politica estera, Yuri Ushakov, per discutere i prossimi passi dei negoziati. La settimana precedente, gli emissari statunitensi avevano chiesto alla Russia di presentare una proposta per un quadro di sicurezza europeo nel dopoguerra, comprendente misure per ridurre le tensioni. Resta tuttavia incerto se Mosca accetterebbe un coinvolgimento diretto dei Paesi europei nei negoziati: Witkoff e Kushner hanno affermato che la Russia avrebbe accettato la loro partecipazione, ma Ushakov ha dichiarato ieri che non e’ stato raggiunto alcun accordo in tal senso. Molti governi europei, inoltre, nutrono forti dubbi sulla volonta’ russa di rispettare eventuali intese.