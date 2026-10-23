Guerra Russia-Ucraina, Melania Trump ottiene una tregua a Oleshky: cessate il fuoco dal 29 ottobre

La First Lady americana Melania Trump è riuscita a ottenere un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina circoscritto alla città di Oleshky. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota, nella quale si spiega che “entrambi i Paesi hanno concordato di sospendere temporaneamente tutte le azioni militari a Oleshky, per consentire l’ingresso degli aiuti umanitari e predisporre l’evacuazione dei civili attraverso un corridoio di sicurezza appositamente designato. Il cessate il fuoco locale entrerà in vigore il 29 ottobre 2026”. “La situazione a Oleshky è drammatica. Oleshky è una città in prima linea nel conflitto, sull’orlo della catastrofe. La popolazione rimasta in città è composta prevalentemente da anziani che necessitano urgentemente di assistenza medica, medicinali, cibo e acqua potabile”, ha dichiarato Melania Trump. “Gli abitanti di Oleshky dispongono di elettricità limitata, vivono in un contesto di strade minate e subiscono regolarmente attacchi militari. Era assolutamente evidente che, senza il mio intervento, sarebbe stato impossibile far arrivare aiuti umanitari in città ed evacuare gli anziani”.

La First Lady e il suo rappresentante, si legge, “hanno lavorato direttamente con i vertici russi e ucraini per definire i termini del cessate il fuoco locale. La First Lady ha avviato i colloqui con entrambe le nazioni e ha trovato un’intesa tra le parti sugli obiettivi dell’accordo, sulle procedure tecniche, sulle tempistiche, sulle modalità operative e sui termini, nel suo ruolo ufficiale di mediatrice esclusiva”. “Esponenti civili non militari di entrambi i Paesi collaboreranno per visitare gli abitanti di Oleshky nelle loro abitazioni e determinare il livello di assistenza di cui hanno bisogno. I residenti che desiderano evacuare riceveranno un sostegno coordinato e un trasporto verso la destinazione da loro preferita. Prevedo che alcuni vorranno andare in Russia e altri in Ucraina”, ha dichiarato Melania Trump. “Ho inoltre ottenuto”, ha aggiunto, “la disponibilità di un’organizzazione mediatica americana imparziale ad accompagnare e documentare sul campo le squadre russe e ucraine durante l’intero processo. Questo svolgerà un ruolo significativo nel garantire che le volontà di ciascuna famiglia siano rispettate fedelmente”. La First Lady, informa la nota, è venuta a conoscenza delle condizioni di emergenza a Oleshky durante un colloquio privato tenutosi a New York, in occasione del suo evento ‘Fostering the Future Together’, organizzato durante l’81esima Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Io e il mio rappresentante abbiamo immediatamente utilizzato il canale di comunicazione che avevamo istituito con Russia e Ucraina attraverso le sei precedenti riunificazioni di 34 bambini. Entrambi i Paesi hanno prontamente designato delle squadre per coordinare le complesse operazioni necessarie, comprese quelle di sminamento. Da quel momento, tutte le parti hanno lavorato senza sosta”, ha spiegato Melania Trump.