L’accusa di Zelensky: “Raid russi mentre si scava nel luogo della strage di Komyshuvakha”

Dopo il trionfo alle elezioni di metà mandato, i Democratici americani, che ora controllano entrambe le camere del Congresso, stanno cercando di rafforzare il sostegno all’Ucraina e imporre ulteriori sanzioni all’economia russa. Secondo quanto riportato dal Financial Times, che cita un collaboratore democratico della commissione affari esteri della Camera, i Dem stanno tentando di mettere insieme un nuovo pacchetto di aiuti per la sicurezza di Kiev da 15 miliardi di dollari. Una delle priorità dei Democratici sarà poi modificare la legge sulle sanzioni contro la Russia, intitolata al defunto senatore della Carolina del Sud Lindsey Graham, hanno riferito alcuni collaboratori delle commissioni parlamentari. La legge, approvata con un ampio sostegno bipartisan, prevede sanzioni finanziarie contro i settori della difesa e dell’energia russi. Eppure, il mese scorso il presidente Trump ha invocato un’ampia deroga, esentando Mosca da ulteriori sanzioni, subito dopo aver raggiunto un accordo con Vladimir Putin per reimmettere il diesel russo sui mercati energetici globali. «Rimetteremo mano alla legge Graham», ha dichiarato un secondo collaboratore democratico della commissione. «È stato necessario un anno e mezzo per cercare di imporre sanzioni alla Russia, che poi sono state semplicemente accantonate», ha aggiunto.