Minacce dall’Iran e gli Usa muovono gli aerei

Gli Stati Uniti hanno trasferito i propri velivoli dalla base della Royal Air Force di Mildenhall, in Inghilterra, dopo una minaccia proveniente dall’Iran. Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti informate. Due aerei cisterna americani sono stati dirottati verso la Germania, mentre altri velivoli cisterna presenti nella base sono stati trasferiti in Germania e in altre località. La natura precisa della minaccia resta al momento oggetto di discussione tra i funzionari statunitensi.
No comment Gb su aerei Usa e minacce Iran, 'ma spostamenti sono routine'
“Non commentiamo di regola le attività di altre nazioni, ma possiamo dire che lo spostamento di aerei e altri asset militare avviene regolarmente a seconda delle esigenze operative”. Così un portavoce del ministero della Difesa britannico in risposta alle indiscrezioni diffuse dal Wall Street Journal sul trasferimento (verso la Germania) di due velivoli cisterna Usa dalla base inglese della Raf di Mildenhall, deciso a quanto pare nel timore di asserite minacce dell’Iran.
Sulla stessa linea la ministra dell’Educazione, Lucy Powell, interpellata a nome del governo di Andy Burnham a margine di una intervista televisiva mattutina, la quale - dopo il “no comment” di rito - si è limitata ad assicurare che l’esecutivo “prende incredibilmente sul serio la sicurezza delle nostre basi e agisce sempre in coordinamento con l’intelligence quando sia necessario”.
Interpellato a sua volta sull’argomento dalla Bbc, lord Peter Ricketts, ex consigliere per la sicurezza nazionale del Regno, ha citato il precedente del presunto piano di attacco attribuito a una qualche matrice iraniana nel settembre scorso contro un’altra base della Raf usata dagli alleati americani, quella di Fairford, da cui pure Washington risulta aver poi spostato temporaneamente i suoi aerei. Ricketts ha ammesso come le dimensioni di queste strutture e la lunghezza del loro perimetro le rendano “inevitabilmente vulnerabili”, ma ha comunque avanzato il sospetto di una ipotetica “abbondanza di cautela” su Mildenhall.
'Minacce Iran, Usa spostano aerei da seconda base in Gb'
Gli Stati Uniti hanno evacuato ieri i propri velivoli da una base della Royal Air Force in Inghilterra a seguito di una minaccia proveniente dall’Iran. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate. La natura precisa della minaccia alla base RAF di Mildenhall “rimane oggetto di discussione tra i funzionari statunitensi”. Due aerei cisterna statunitensi che operavano da Mildenhall sono stati dirottati verso la Germania, mentre diversi altri aerei cisterna presenti nella base sono stati trasferiti in Germania e in altre località. Un mese fa, almeno un bombardiere era stato spostato dalla base di Fairford.
Trump, al momento non sono necessarie azioni militari in Iran
“Al momento non sono necessarie altre operazioni militari in Iran”. Lo ha detto Donald Trump in un briefing a sorpresa alla Casa Bianca.
Iran insiste, 'Usa accettino nostre 7 condizioni'
“Mettete da parte le vostre pretese. Smettete di diffondere notizie false su colloqui immaginari e smettete di negare il nuovo ordine dell’Asia occidentale”: lo ha affermato il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano Mohsen Rezaei, rivolgendosi agli Stati Uniti, e ha sottolineato: “È ora di arrendersi alle sette condizioni che l’Iran ha ripetutamente stabilito”. “La guerra contro l’Iran ha già devastato il governo statunitense. Ma Washington continua a lottare come un giocatore d’azzardo disperato”, ha aggiunto martedì in un post su X.
Iran: Trump, nuovo attacco potrebbe essere 5 volte più potente
Un nuovo attacco americano contro l’Iran potrebbe essere cinque volte più potente dei precedenti bombardamenti, ma i Paesi del Golfo preferiscono evitare un’ulteriore escalation militare. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista telefonica al programma Washington Journal Primetime di C-SPAN, sostenendo che Teheran sarebbe interessata a raggiungere un accordo con Washington, pur senza ammetterlo pubblicamente. “Abbiamo vinto in Venezuela e abbiamo vinto in Iran. Abbiamo distrutto la loro Marina, la loro Aeronautica, le loro difese antiaeree e i loro leader”, ha affermato Trump, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica islamica di dotarsi di armi nucleari. Il presidente ha inoltre riferito di aver discusso della situazione con i rappresentanti di Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Kuwait. Secondo il presidente americano, i Paesi del Golfo preferirebbero mantenere l’attuale approccio militare piuttosto che procedere con un nuovo attacco, che sarebbe “circa cinque volte piu’ grande del primo”.