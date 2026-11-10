Minacce dall’Iran e gli Usa muovono gli aerei

Un nuovo attacco americano contro l’Iran potrebbe essere cinque volte più potente dei precedenti bombardamenti, ma i Paesi del Golfo preferiscono evitare un’ulteriore escalation militare. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista telefonica al programma Washington Journal Primetime di C-SPAN, sostenendo che Teheran sarebbe interessata a raggiungere un accordo con Washington, pur senza ammetterlo pubblicamente. “Abbiamo vinto in Venezuela e abbiamo vinto in Iran. Abbiamo distrutto la loro Marina, la loro Aeronautica, le loro difese antiaeree e i loro leader”, ha affermato Trump, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica islamica di dotarsi di armi nucleari. Il presidente ha inoltre riferito di aver discusso della situazione con i rappresentanti di Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Kuwait. Secondo il presidente americano, i Paesi del Golfo preferirebbero mantenere l’attuale approccio militare piuttosto che procedere con un nuovo attacco, che sarebbe “circa cinque volte piu’ grande del primo”.