Ucraina, al via il vertice di Abu Dhabi

“Non vi ci siamo mai opposti ai colloqui diretti fra la Russia e l’Europa: sono stati i russi a non volerli, finora”: lo ha affermato il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, in conferenza stampa. “I consiglieri per la sicurezza nazionale di Germania, Regno Unito e Francia - se non sbaglio - si trovano però ad Abu Dhabi; non credo che in questo preciso momento siano seduti al tavolo, ma comunque sono stati coinvolti. Hanno partecipato anche a tutti gli incontri a Shell Bay, in Florida, quindi certamente. In definitiva, sarebbe un fatto positivo, ma la strada da fare è ancora lunga. Comunque, è un bene che ci siano dei colloqui; è positivo che le discussioni trilaterali siano riprese. È sempre meglio che non dialogare affatto. Ovviamente, è necessario che ne scaturisca qualcosa di concreto e finora è stato difficile ottenere risultati produttivi, ma continueremo a provarci. È proprio quello che abbiamo cercato di fare fin dall’inizio: essere creativi e trovare il modo di contribuire a porre fine a questo conflitto, a questa guerra”, ha spiegato il Segretario. “Sembriamo essere l’unico Paese al mondo - e il Presidente (Donald Trump) l’unico leader al mondo - in grado di far sedere russi e ucraini allo stesso tavolo. Tuttavia, siamo consapevoli che arrivare a una conclusione non sarà semplice. Se fosse stato facile, lo avremmo già fatto un anno e mezzo fa. Questa guerra è quasi al suo quinto anno - a febbraio entrerà nel sesto - quindi ne comprendiamo le difficoltà; ciononostante, credo che al Presidente e al suo team vada riconosciuto il merito per l’impegno profuso, a prescindere dal fatto che, finora, non abbia portato a risultati concreti. Prima o poi, questo conflitto finirà e, ne siamo tutti convinti, ciò avverrà tramite un accordo negoziato. Per questo continueremo a tentare; è esattamente ciò che sta accadendo oggi e che accadrà nei prossimi giorni. Insomma, se non ci proviamo, le probabilità che si arrivi a una soluzione sono pari a zero”, ha concluso.