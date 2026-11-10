Ucraina, al via il vertice di Abu Dhabi

Si sono aperti stamattina i colloqui ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti tra le delegazioni di Ucraina, Russia e Stati Uniti. Nella città mediorientale sono presenti anche rappresentanti delle istituzioni europee, della Nato e dei principali paesi della Ue (Italia compresa). Al centro delle trattative, che dureranno fino a domani, il raggiungimento di un cessate il fuoco in Ucraina e la creazione di un sistema di sicurezza per il vecchio continente. Ma le distanze restano, a partire dalla volontà del Cremlino di non coinvolgere gli europei.
Ucraina: Witkoff, continueremo a collaborare con partner Ue
“Gli Stati Uniti, l’Ucraina e i partner europei continueranno a lavorare in stretta collaborazione durante tutto il processo negoziale, con l’obiettivo condiviso di giungere a discussioni multilaterali piu’ ampie, che coinvolgano i partner europei, e di conseguire una pace globale e duratura”. Cosi’ l’inviato speciale Usa Steve Witkoff, in una dichiarazione sull’incontro tra Stati Uniti, Ucraina, Nato, Ue ed E4, tra cui l’Italia, ad Abu Dhabi.
Ucraina: Mosca, da Ue solo disturbo. Fuori da trilaterali
Nessun rappresentante dell’Unione europea sta partecipando ai negoziati sull’Ucraina ad Abu Dhabi. Lo ha ribadito il viceministro russo degli Esteri Aleksandr Grusko. “Non sono parte del processo”, ha affermato Grusko martedi’, parlando con i giornalisti. “E’ sottinteso che sia gli americani che gli ucraini si consulteranno con loro”, ha aggiunto. “Finora, gli europei hanno agito come elementi di disturbo del processo e non vedo alcun fattore che possa modificare questo loro atteggiamento”, ha concluso.
'Trump preme per fine guerra in Ucraina, teme indagini dem su Witkoff e Kushner'
Fonti interne sia negli Stati Uniti che in Ucraina riferiscono che la pesante sconfitta di Donald Trump alle elezioni di metà mandato ha conferito nuova urgenza alla necessità di mettere fine alla guerra in Ucraina. Lo scrive l’Economist affermando che l’arrivo della maggioranza democratica in entrambe le camere del Congresso a gennaio offre una scadenza precisa ai suoi principali negoziatori, Steve Witkoff e Jared Kushner, che potrebbero presto trovarsi ad affrontare indagini per presunti conflitti di interesse. Gli Stati Uniti stanno inoltre valutando l’idea di ridisegnare i confini amministrativi delle regioni ucraine
Ucraina, Kushner: ad Abu Dhabi dialogo franco e aperto
“Abbiamo avuto colloqui con entrambe le parti. Credo che siamo riusciti a individuare e a ridurre le distanze su ciò che è possibile realizzare, e abbiamo alcune buone idee su come colmare ulteriormente il divario. Spero che oggi si possa dare vita a un dialogo aperto, franco ed esauriente”: lo ha dichiarato l’inviato speciale della Casa Bianca, Jared Kushner. “L’obiettivo di oggi non è solo discutere le questioni bilaterali tra i paesi, porre fine alla guerra e fornire adeguati aiuti umanitari; si tratta anche di definire le giuste relazioni in ambito di sicurezza tra Ucraina, Russia ed Europa. L’intento è non solo chiudere questo conflitto, ma creare un nuovo quadro di riferimento e una nuova intesa, facendo tesoro delle esperienze e delle istituzioni del passato”, ha proseguito Kushner. L’inviato speciale della Casa Bianca ha infine ribadito che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump resta impegnato a favorire una soluzione in Ucraina.
Capo delegazione russa, 'speriamo che i colloqui avvicinino alla pace'
Vladimir Medinsky, capo della delegazione russa ad Abu Dhabi e consigliere presidenziale, ha espresso la speranza che i colloqui trilaterali con Usa e Ucraina consentano di “compiere progressi verso la pace”. “Ci auguriamo che l’incontro odierno, con la sua composizione rappresentativa, la nostra delegazione ora più ampia e ancora più professionale, ci permetta di avanzare verso la pace nell’interesse dei popoli di Russia e Ucraina”, ha dichiarato in apertura dei colloqui Medinsky, citato da Tass.
Fonti Chigi, accordo per Kiev passa da scelte Ue, serve una voce unica
Il negoziato sull’Ucraina tocca “sempre più da vicino la sicurezza dell’intero continente. Molti elementi di un accordo complessivo dipendono da decisioni europee: garanzie di sicurezza, ricostruzione, sanzioni e percorso europeo dell’Ucraina. Per questo l’Europa deve parlare con una voce sola e dotarsi di un mandato chiaro e condiviso”. Così fonti di Palazzo Chigi dopo l’avvio dei colloqui ad Abu Dhabi. Si tratta, spiegano le stesse fonti, di quanto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiesto nella lettera indirizzata al presidente Antonio Costa: discutere il tema in occasione del Consiglio europeo informale di Dublino, per arrivare a una decisione al Consiglio europeo di dicembre. Palazzo Chigi accoglie con favore la disponibilità di Costa a dare seguito alla richiesta e a portare avanti la questione.
Ucraina: incontro tra Kiev, Usa, Ue e Nato ad Abu Dhabi, anche Italia
“Abbiamo avviato i lavori negli Emirati Arabi Uniti. Il primo incontro è con i rappresentanti di Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Nato e Commissione europea, ai quali si uniranno anche i rappresentanti speciali degli Stati Uniti: Steve Witkoff e Jared Kushner. Faremo convergere le posizioni e coordineremo le mosse in vista della prossima fase dei negoziati”. È quanto fa sapere in un post sul social il capo della delegazione ucraina Rustem Umerov. “A seguire, un incontro trilaterale con la partecipazione di Ucraina, Stati Uniti e Russia”, aggiunge, “le nostre priorità fondamentali sono la cessazione delle ostilità, garanzie di sicurezza postbelliche affidabili, la ripresa economica e lo sviluppo dell’Ucraina, nonché misure umanitarie”.
Ucraina: fonti Eliseo, ad Abu Dhabi Europa con E3, ci sono anche italiani
“Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, i colloqui iniziano oggi ad Abu Dhabi nell’ambito del cosiddetto formato di Miami. Questo formato è stato accettato dai russi, dagli americani e dagli ucraini. L’Europa è quindi presente in un formato E3, a livello di consiglieri per la sicurezza nazionale (NSA), che riunisce francesi, britannici e tedeschi, insieme alle istituzioni europee e alla NATO. La Francia è rappresentata da Emmanuel Bonne e Xavier Chatel. Questa volta sono presenti anche gli italiani”. Lo rendono noto fonti dell’Eliseo. “Lavoriamo fianco a fianco con gli ucraini e il nostro obiettivo è far valere un principio essenziale: la ricerca della pace in Ucraina e la sicurezza in Europa sono indissolubilmente legate - prosegue il governo francese - Non può esserci un accordo duraturo in Ucraina senza tenere conto della sicurezza europea, né un accordo sulla sicurezza in Europa senza gli europei. Il nostro obiettivo è quindi quello di connettere pienamente queste due dimensioni, di ricordare che tutto è collegato e di organizzare il seguito del processo, assicurandoci che gli interessi e le preoccupazioni degli europei siano pienamente presi in considerazione”.
Rubio: Usa mai contrari a colloqui diretti fra Russia ed Europa
“Non vi ci siamo mai opposti ai colloqui diretti fra la Russia e l’Europa: sono stati i russi a non volerli, finora”: lo ha affermato il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, in conferenza stampa. “I consiglieri per la sicurezza nazionale di Germania, Regno Unito e Francia - se non sbaglio - si trovano però ad Abu Dhabi; non credo che in questo preciso momento siano seduti al tavolo, ma comunque sono stati coinvolti. Hanno partecipato anche a tutti gli incontri a Shell Bay, in Florida, quindi certamente. In definitiva, sarebbe un fatto positivo, ma la strada da fare è ancora lunga. Comunque, è un bene che ci siano dei colloqui; è positivo che le discussioni trilaterali siano riprese. È sempre meglio che non dialogare affatto. Ovviamente, è necessario che ne scaturisca qualcosa di concreto e finora è stato difficile ottenere risultati produttivi, ma continueremo a provarci. È proprio quello che abbiamo cercato di fare fin dall’inizio: essere creativi e trovare il modo di contribuire a porre fine a questo conflitto, a questa guerra”, ha spiegato il Segretario. “Sembriamo essere l’unico Paese al mondo - e il Presidente (Donald Trump) l’unico leader al mondo - in grado di far sedere russi e ucraini allo stesso tavolo. Tuttavia, siamo consapevoli che arrivare a una conclusione non sarà semplice. Se fosse stato facile, lo avremmo già fatto un anno e mezzo fa. Questa guerra è quasi al suo quinto anno - a febbraio entrerà nel sesto - quindi ne comprendiamo le difficoltà; ciononostante, credo che al Presidente e al suo team vada riconosciuto il merito per l’impegno profuso, a prescindere dal fatto che, finora, non abbia portato a risultati concreti. Prima o poi, questo conflitto finirà e, ne siamo tutti convinti, ciò avverrà tramite un accordo negoziato. Per questo continueremo a tentare; è esattamente ciò che sta accadendo oggi e che accadrà nei prossimi giorni. Insomma, se non ci proviamo, le probabilità che si arrivi a una soluzione sono pari a zero”, ha concluso.
Lavrov, le guerre commerciali globali sono alla base del conflitto con l'Ucraina
La guerra condotta dall’Occidente contro la Russia attraverso il governo di Kiev, “è dovuta alla trasformazione dell’economia in un’arena di confronto”, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in un articolo per il quotidiano Kommersant. “L’economia sta diventando sempre più un’arena di confronto, con guerre vere e proprie seguite da guerre commerciali per reprimere i concorrenti geopolitici. Questa è precisamente la ragione della guerra orchestrata dall’Occidente contro la Russia, perpetrata dal regime di Kiev, salito al potere illegalmente con un colpo di stato nel 2014, il giorno dopo che Germania, Francia e Polonia si erano fatte garanti dell’accordo raggiunto tra il presidente ucraino e l’opposizione”, ha affermato Lavrov. “Il processo oggettivo di formazione di un ordine mondiale multipolare è percepito con ostilità in Occidente”, ha aggiunto il ministro russo.