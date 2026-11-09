Ucraina, la rivelazione di un gruppo hacker: “I morti russi al fronte sono 400mila”

Un gruppo di hacker bielorussi oppositori di Lukashenko, violando l’agenzia russa di statistica, hanno svelato che in Ucraina le perdite di Mosca ammontano a 400mila uomini. Intanto ci si prepara per il nuovo round di negoziati tra Stati Uniti, Ucraina e Russia ad Abu Dhabi martedì e mercoledì prossimi. L’Europa ha fatto sapere che sarà presente, ma dal Cremlino dichiarano che saranno solo trattative trilaterali.
Ucraina, Canada impone ulteriori sanzioni a Russia
Il Canada impone ulteriori sanzioni alla Russia. Lo ha annunciato la ministra degli Affari Esteri canadese Anita Anand, a margine della riunione dei Ministri degli Esteri del G7 a Parigi. In particolare, il Canada ha inserito nel suo elenco ulteriori 38 entità e 24 individui, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari della Russia colpendo elementi della sua base industriale di difesa, inclusi soggetti coinvolti nello sviluppo di tecnologie per missili balistici e nelle attività informatiche russe. Le misure mirano inoltre ad accrescere i costi economici della guerra mossa dalla Russia contro l’Ucraina, prendendo di mira i facilitatori finanziari - tra cui piattaforme di scambio di criptovalute - che contribuiscono a sostenere l’economia di guerra russa. “Il Canada sta intervenendo per minare la capacità di Putin di colpire le città ucraine con i propri missili. Restiamo fermi nel nostro sostegno all’Ucraina e continueremo a imporre costi alla Russia finché non porrà fine alla sua aggressione e non rispetterà la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina”, ha sottolineato Anand, secondo la quale queste nuove sanzioni contribuiranno a limitare la capacità della Russia di colpire obiettivi civili in Ucraina.Dal 2014 - ricorda il Ministero degli Esteri canadese -, il Canada ha imposto sanzioni a oltre 3.500 individui ed entità, nonché a più di 700 imbarcazioni, ritenuti complici nella violazione della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina e nel compimento di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani.
Ucraina: ritmo produzione missili russi più elevate dei Patriot
La Russia produce missili balistici a un ritmo superiore a quello con cui l’industria fabbrica gli intercettori Patriot necessari per abbatterli: è quanto riporta l’agenzia Bloomberg, citando Serhiy Beskrestnov, consigliere di Volodymyr Zelensky per la guerra elettronica. “Esiste una carenza a livello globale”, ha sottolineato Beskrestnov; le scorte europee di missili PAC-2 e PAC-3 sono ai minimi storici e alcuni governi esitano a cederli a Kiev senza precise garanzie da parte statunitense in merito alla loro sostituzione. L’autorizzazione americana alla vendita di missili per un valore di 2,1 miliardi di dollari tuttavia non soddisferà le esigenze nell’immediato. L’Ucraina, in particolare, dovrebbe ricevere 600 missili PAC-2 prodotti in Germania nel corso del 2027 e del 2028, ma la produzione sul suolo ucraino promessa dall’Amministrazione Trump non si è ancora concretizzata. All’inizio dell’anno, Lockheed Martin ha reso noto di aver consegnato 620 missili PAC-3 MSE nel 2025, pari a una media di circa 52 unità al mese per l’insieme dei propri clienti (non solo per l’Ucraina). L’azienda prevede di incrementare la capacità produttiva annuale fino a 2.000 missili nell’ambito di un accordo settennale, il che equivale a circa 167 unità al mese a regime. Secondo l’intelligence militare Ucraina, la Russia è in grado di produrre oltre 200 missili, tra balistici e da crociera.
Ucraina: Politico, a vigilia Abu Dhabi Europa ancora divisa su possibilità colloqui con Putin
Alla vigilia della riunione trilaterale di Abu Dhabi, formato che Mosca vuole blindato solo all’Ucraina e agli Stati Uniti ma a cui all’ultimo momento sono riusciti a infilarsi rappresentanti dell’Ue e di Gb, Francia e Germania (il formato E3) pur con il Cremlino che continua a negarne la presenza, i diversi Paesi in Europa, e in particolare quelli del nord Europa, non sono ancora riusciti a fare i conti con la telefonata del Presidente della Finlandia Alexander Stubb e del Premier della Norvegia, Jonas Gahr Store, con Vladimir Putin. Non solo l’Europa non ha individuato un rappresentante unico per negoziare con il Cremlino, ma non ha una posizione unica neanche sull’opportunità o meno di parlare con il Presidente russo e sulla fiducia da dare o meno a Donald Trump per negoziare un accordo che possa andare bene all’Europa e soprattutto all’Ucraina. Politico Europe sottolinea come l’iniziativa di Stubb e Store - due leader da tempo in stretto contatto sui dossier importanti - invece che dimostrare la determinazione dell’Europa ne ha evidenziato le spaccature profonde. Che il vertice informale di Dublino di questa settimana è chiamato a sciogliere. “Lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner europei nel sostegno dell’Ucraina ma l’unica voce che arriva a Mosca è quella di Washington. Abbiamo relazioni aperte e positive con i negoziatori americani, con l’Amministrazione americana, ma questa guerra accade in Europa. E vivere mese per mese, pensare che questa guerra terminerà senza che l’Europa parli con Mosca è una illusione”, ha dichiarato in una intervista a Politico Store che aveva reso possibile l’incontro di Oslo fra Volodymir Zelensky e Steve Witkoff che ha ricucito l’ennesimo strappo di Trump e rimesso in carreggiata un processo negoziale, pur con la sorpresa della dichiarazione shock di Witkof a Mosca su Putin “umanitario”. “L’Europa non deve essere in una posizione di mediatore. Non dobbiamo cercare di compiacere il dittatore”, ha affermato, con posizione opposta, il Premier dell’Estonia, Kristen Michal. Store e Stubb hanno parlato a Zelensky e concordato con lui di non lasciare a Kushner e Witkoff l’esclusiva dei colloqui con Putin.
Ucraina: Kiev, record di quasi 3mila perdite russe in 24 ore
Secondo lo Stato Maggiore ucraino, da ieri a questa mattina la Russia ha registrato 2.980 perdite tra le fila dei suoi militari, fra morti e feriti. Se confermato, sarebbe il record giornaliero dall’inizio della guerra. Il precedente primato in 24 ore era stato di circa 2.500 perdite il primo novembre. Secondo documenti attribuiti all’agenzia statistica russa, svelati da hacker la settimana scorsa e non verificabili, i militari russi morti dall’inizio della guerra sono quasi 400.000. Le autorita’ di Kiev hanno calcolato che le perdite complessive russe, sempre tra morti e feriti, sono state oltre 1,6 milioni dall’inizio dell’invasione nel 2022.
Cremlino, ad Abu Dhabi solo negoziati trilaterali con l'Ucraina mediati da Usa
Gli americani e gli ucraini hanno canali di comunicazione con gli europei, con i quali “stanno costruendo un meccanismo di coordinamento”, ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, commentando le notizie sui piani europei di partecipare ai colloqui di Abu Dhabi. “Quello che accadrà ad Abu Dhabi nei prossimi giorni sono negoziati trilaterali tra Russia e Ucraina, mediati dagli Stati Uniti”, ha detto Peskov, citato da Tass. “Per quanto riguarda la presenza europea, sapete che gli americani hanno i loro canali di comunicazione con gli europei, e gli ucraini hanno i loro canali di comunicazione con gli europei. E a quanto pare stanno già costruendo un loro meccanismo di coordinamento. Ma ripeto: ad Abu Dhabi si parla di negoziati trilaterali”, ha sottolineato il portavoce del Cremlino.
Ucraina, media: Circa 400mila russi morti in guerra
I ‘Cyberpartisans’, un gruppo di hacker bielorussi oppositori di Aleksandr Lukashenko, sostengono di aver individuato 393.881 decessi legati ai combattimenti sul fronte russo tra il 2022 e il 27 agosto 2026, basandosi su dati che affermano di aver sottratto a Rosstat (l’agenzia russa di statistica). Tale bilancio non è stato confermato da fonti indipendenti. Lo riporta Afp. Il 1° novembre, il collettivo ha rivendicato un attacco informatico – condotto insieme a ‘Silent Crow’, un gruppo di hacker filo-ucraini – che ha portato all’acquisizione di oltre dieci terabyte di dati. Dal canto suo, l’agenzia russa di statistica nega che vi sia stata alcuna fuga di notizie. Il metodo utilizzato dal gruppo prende in considerazione i decessi classificati come legati a eventi bellici o alle loro conseguenze, nonché quelli in cui vengono esplicitamente menzionati i combattimenti. Il conteggio può includere civili, vittime di altri conflitti o persone decedute prima del 2022 ma registrate in un momento successivo. I decessi non presenti nel registro o quelli per i quali le informazioni risultano errate o incomplete non sono inclusi nel calcolo. Silent Crow indica un totale di 450.100 decessi, secondo un conteggio che adotta un perimetro più ampio: esso include, nello specifico, 14.160 militari deceduti al di fuori dei combattimenti, nonché decessi per i quali non è stata indicata la causa, avvenuti in Ucraina o nei territori occupati. Il dato si compone di 440.982 decessi documentati e 9.118 aggiunti tramite stima. Nessuna di queste cifre – che non include i feriti né i dispersi – può essere equiparata esclusivamente ai soldati russi uccisi in combattimento in Ucraina. I “Cyberpartisans” affermano di aver trasmesso i file ad alcuni organi di stampa affinché venissero verificati. Secondo quanto riportato da Reuters, i due gruppi avevano già rivendicato l’attacco contro Aeroflot nel luglio 2025, che aveva causato la cancellazione di decine di voli.
*Ucraina, von der Leyen: Ue presente ai colloqui di Abu Dhabi
L’Unione europea parteciperà ai colloqui di pace sull’Ucraina in programma questa settimana ad Abu Dhabi, insieme ai partner internazionali. Lo ha confermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dopo una conversazione telefonica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, alla vigilia di una missione in Romania e Bulgaria dedicata alla sicurezza nella regione del Mar Nero. “Abbiamo discusso degli sforzi di pace in corso e dei colloqui di Abu Dhabi di questa settimana, ai quali l’Ue sarà presente insieme ai nostri partner”, ha dichiarato von der Leyen, senza precisare le modalità della partecipazione europea ai negoziati. La presidente della Commissione ha inoltre ribadito il sostegno alla proposta di Zelensky di un cessate il fuoco che comprenda le infrastrutture alimentari ed energetiche. “La libertà di navigazione nel Mar Nero deve essere ripristinata e preservata”, ha sottolineato von der Leyen, richiamando l’attenzione sulle conseguenze del conflitto per la sicurezza marittima e le rotte commerciali. La presidente della Commissione ha annunciato l’avvio di una visita nella regione del Mar Nero, dove, ha osservato, “le minacce alla sicurezza si stanno intensificando, gli attacchi aumentano e si sono perse vite innocenti”. In Romania e Bulgaria, von der Leyen incontrerà i rispettivi leader per discutere della situazione sul terreno e delle misure necessarie a rafforzare la risposta europea. La presidente della Commissione ha infine confermato che incontrerà nuovamente Zelensky a Dublino nel corso della settimana, dove discuterà con gli altri leader dei prossimi passi verso una soluzione pacifica del conflitto
Mosca, 'apprezziamo gli sforzi di Trump per la soluzione in Ucraina'
La Russia apprezza gli sforzi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per risolvere la situazione in Ucraina, ha dichiarato il segretario del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu, in occasione di una riunione degli Stati membri della Comunità di Stati Indipendenti. “Vediamo sforzi e interesse sinceri da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del suo team per raggiungere la pace in Ucraina. Certamente lo apprezziamo”, ha affermato Shoigu, citato da Tass.
Ucraina, Rubio spera in progressi nei colloqui di Abu Dhabi
Gli Stati uniti sperano che i nuovi colloqui trilaterali con Russia e Ucraina, previsti domani ad Abu Dhabi, possano produrre progressi verso una soluzione negoziata del conflitto. Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio, confermando la partecipazione dell’inviato speciale del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, e di Jared Kushner. “Forse domani ad Abu Dhabi si potranno compiere alcuni progressi, quando Jared e Steve saranno lì. Credo che siano già in viaggio”, ha dichiarato Rubio ai giornalisti. I colloqui dovrebbero concentrarsi sulle garanzie di sicurezza, sulle misure per ridurre le tensioni, sulle questioni umanitarie e sui successivi passi necessari per arrivare a un accordo di pace, secondo quanto anticipato da Witkoff. Il Cremlino ha confermato la partecipazione di una delegazione russa, che sarà guidata dal consigliere presidenziale Vladimir Medinsky. Da parte sua, Kushner ha annunciato che Washington intende discutere le prospettive del negoziato anche con i partner europei, valutando la possibilità di allargare il formato dei colloqui alla loro partecipazione diretta qualora emergano progressi significativi.