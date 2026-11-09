Ucraina, la rivelazione di un gruppo hacker: “I morti russi al fronte sono 400mila”

Alla vigilia della riunione trilaterale di Abu Dhabi, formato che Mosca vuole blindato solo all’Ucraina e agli Stati Uniti ma a cui all’ultimo momento sono riusciti a infilarsi rappresentanti dell’Ue e di Gb, Francia e Germania (il formato E3) pur con il Cremlino che continua a negarne la presenza, i diversi Paesi in Europa, e in particolare quelli del nord Europa, non sono ancora riusciti a fare i conti con la telefonata del Presidente della Finlandia Alexander Stubb e del Premier della Norvegia, Jonas Gahr Store, con Vladimir Putin. Non solo l’Europa non ha individuato un rappresentante unico per negoziare con il Cremlino, ma non ha una posizione unica neanche sull’opportunità o meno di parlare con il Presidente russo e sulla fiducia da dare o meno a Donald Trump per negoziare un accordo che possa andare bene all’Europa e soprattutto all’Ucraina. Politico Europe sottolinea come l’iniziativa di Stubb e Store - due leader da tempo in stretto contatto sui dossier importanti - invece che dimostrare la determinazione dell’Europa ne ha evidenziato le spaccature profonde. Che il vertice informale di Dublino di questa settimana è chiamato a sciogliere. “Lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner europei nel sostegno dell’Ucraina ma l’unica voce che arriva a Mosca è quella di Washington. Abbiamo relazioni aperte e positive con i negoziatori americani, con l’Amministrazione americana, ma questa guerra accade in Europa. E vivere mese per mese, pensare che questa guerra terminerà senza che l’Europa parli con Mosca è una illusione”, ha dichiarato in una intervista a Politico Store che aveva reso possibile l’incontro di Oslo fra Volodymir Zelensky e Steve Witkoff che ha ricucito l’ennesimo strappo di Trump e rimesso in carreggiata un processo negoziale, pur con la sorpresa della dichiarazione shock di Witkof a Mosca su Putin “umanitario”. “L’Europa non deve essere in una posizione di mediatore. Non dobbiamo cercare di compiacere il dittatore”, ha affermato, con posizione opposta, il Premier dell’Estonia, Kristen Michal. Store e Stubb hanno parlato a Zelensky e concordato con lui di non lasciare a Kushner e Witkoff l’esclusiva dei colloqui con Putin.