Ucraina, Witkoff e Kushner a Mosca per colloqui con Putin. In serata vedranno Zelensky a Dublino

“Più che concentrarmi sulla singola figura, direi che l’importante è che l’Europa parli con una voce unita, coerente e omogenea. Credo sia ciò di cui hanno bisogno i nostri partner, ed è certamente ciò di cui ha bisogno l’Ucraina; per questo sosterremo qualsiasi iniziativa che vada in tale direzione”. Lo ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola al suo arrivo al vertice della Comunità politica europea a Dublino. “I negoziati ad Abu Dhabi - ha aggiunto - hanno dimostrato che è possibile compiere progressi verso una pace giusta, sostenibile e duratura in Ucraina. Attendiamo con interesse l’esito delle trattative in corso, incluse quelle di cui si è discusso anche qui stasera”. “L’Europa - ha sottolineato - era presente. Naturalmente, abbiamo sempre sostenuto qualsiasi iniziativa che possa portare alla pace in Ucraina. Stiamo entrando nel sesto inverno di una guerra illegale e ingiustificata. Continueremo a fare la nostra parte affinché si giunga a un risultato e a una risoluzione del conflitto”.