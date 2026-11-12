Ucraina, Witkoff e Kushner a Mosca per colloqui con Putin. In serata vedranno Zelensky a Dublino

Giro di incontri ad alto livelli per gli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff per continuare a spingere sui negoziati per una pace in Ucraina. In mattinata sono atterrati a Mosca e incontreranno direttamente il presidente Vladimir Putin. In serata voleranno a Dublino dove, in occasione dei vertici europei, vedranno il presidente Zelensky. Intanto l’Ucraina viene colpita da centinaia di droni russi e si segnalano missili balistici su Kiev.
Zelensky, Europa diventi parte integrante dei negoziati pace
“Dobbiamo assicurarci che l’Europa diventi parte integrante di questi negoziati. Da quanto ho sentito dalla nostra delegazione, i colloqui sono stati seri e non superficiali”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Vlodomyr Zelensky aprendo i lavori della riunione della Comunita’ Politica europea. “E’ molto positivo che gli europei partecipino ora a questi colloqui, non ancora direttamente e non ancora con i russi al tavolo delle trattative, ma sono gia’ coinvolti” ha detto Zelensky.
Ucraina: Kallas, manca buona volontà russa e prima di tutto serve un cessate il fuoco
Nei colloqui tra Russia e Ucraina, “purtroppo non riscontriamo alcuna buona volonta’ da parte russa”. Lo ha dichiarato l’Alta rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, parlando con la stampa a Dublino al suo ingresso al vertice della Comunita’ politica europea. “E’ necessaria una sequenza corretta: innanzitutto un cessate il fuoco, affinche’ i bombardamenti sui civili abbiano effettivamente fine, e solo in seguito sedersi a discutere di un accordo di pace. Solo a quel punto si potra’ parlare di pace o dell’architettura di sicurezza dell’Europa”, ha spiegato. Inoltre, “vorrei sottolineare che esiste gia’ un’architettura di sicurezza europea” e che al momento “l’attenzione dovrebbe concentrarsi su come garantire che la Russia rispetti gli impegni assunti in diversi accordi internazionali e che non torni ad attaccare un altro Paese”, ha proseguito l’Alta rappresentante. “Concentrarsi su questo aspetto significa, in realta’, distogliere l’attenzione da dove dovrebbe essere rivolta”, ha concluso Kallas.
Von der Leyen, a Euco nuove sanzioni Mosca e risorse Kiev
Al prossimo Consiglio europeo la Commissione presentera’ il 22esimo pacchetto di sanzioni alla Russia e il pacchetto finanziario per far fronte ai bisogni dell’Ucraina per il 2027. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen arrivando a Dublino per la riunione della Comunita’ Politica europea. “Stiamo preparando il 22 pacchetto di sanzioni e che, come Commissione, stiamo elaborando una proposta su come coprire il fabbisogno finanziario dell’Ucraina nel 2027. Presenteremo il pacchetto di sanzioni e la proposta relativa al fabbisogno finanziario al prossimo Consiglio europeo” ha detto la leader Ue.
Metsola, 'Europa parli con una voce unita ai negoziati sull'Ucraina'
“Più che concentrarmi sulla singola figura, direi che l’importante è che l’Europa parli con una voce unita, coerente e omogenea. Credo sia ciò di cui hanno bisogno i nostri partner, ed è certamente ciò di cui ha bisogno l’Ucraina; per questo sosterremo qualsiasi iniziativa che vada in tale direzione”. Lo ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola al suo arrivo al vertice della Comunità politica europea a Dublino. “I negoziati ad Abu Dhabi - ha aggiunto - hanno dimostrato che è possibile compiere progressi verso una pace giusta, sostenibile e duratura in Ucraina. Attendiamo con interesse l’esito delle trattative in corso, incluse quelle di cui si è discusso anche qui stasera”. “L’Europa - ha sottolineato - era presente. Naturalmente, abbiamo sempre sostenuto qualsiasi iniziativa che possa portare alla pace in Ucraina. Stiamo entrando nel sesto inverno di una guerra illegale e ingiustificata. Continueremo a fare la nostra parte affinché si giunga a un risultato e a una risoluzione del conflitto”.
Ucraina: Zelensky, di nuovo limitazioni a sistema Starshield
Il sistema di comunicazione satellitare militare Starshield, della societa’ statunitense SpaceX di Elon Musk, ha fatto registrare negli ultimi giorni nuove limitazioni. Lo ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram. “Le nostre unita’, purtroppo, da diversi giorni stanno registrando gravi anomalie nel funzionamento di Starshield sul territorio dell’Ucraina, lungo tutta la linea del fronte e nei territori temporaneamente occupati”, ha scritto. “In particolare, e’ stato introdotto un limite sistematico di velocita’ di Starshield pari a 161 km/h (100 miglia orarie)”, ha spiegato. “I militari ucraini hanno gia’ verificato le circostanze e ritengono che non si tratti di errori casuali, bensi’ di una limitazione deliberata e sistematica”.
Presidenza Ue, 'escalation di Mosca non interrompa sostegno a Ucraina'
“Mentre ci avviciniamo al quinto anniversario della guerra in Ucraina, dobbiamo guardare alle sfide immediate: i prossimi mesi con l’avvicinarsi dell’inverno saranno molto difficili per Kiev. Mosca sta intensificando i suoi attacchi prendendo di mira le infrastrutture strategiche, ma questa escalation non deve intaccare la nostra determinazione: la capacità della Russia di condurre la guerra dipende dalla sua abilità di finanziarla”. Lo ha detto Marian Harkin, ministra di Stato irlandese per l’Istruzione, intervenendo in plenaria a Bruxelles nel corso del dibattito sulle ulteriori sanzioni alla Russia a seguito dell’escalation di attacchi in Ucraina. “La Russia continua a ricorrere a Paesi terzi per eludere le nostre restrizioni: dobbiamo rendere questi canali sempre più difficili da utilizzare. La presidenza irlandese è pronta a cooperare con gli Stati membri per compiere ulteriori progressi, visto che l’adozione delle sanzioni richiede l’unanimità” tra i Ventisette. “L’aumento della pressione sulla Russia deve andare di pari passo con il sostegno militare all’Ucraina”, ha aggiunto Harkin.
Ucraina: attacco russo su Kiev con missili balistici
Nella notte la Russia ha attaccato Kiev con missili balistici, provocando esplosioni. Le autorità hanno esortato i residenti della capitale ucraina a mettersi immediatamente al riparo e a rimanervi fino a quando l’allarme non fosse stato revocato. Questa mattina, sempre a Kiev, un drone ha colpito un edificio di nove piani. Una donna di 44 anni è stata uccisa, mentre sul posto è scoppiato un incendio. Lo riporta Rbc-Ucraina. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che l’esercito ha colpito a Kiev uno stabilimento per la produzione di droni e nell’area circostante la capitale ucraina altre tre strutture che producono carburante per missili e componenti per droni. Ha inoltre affermato che altri attacchi hanno colpito sottostazioni elettriche a Zhytomyr e una nave portarinfuse diretta al porto di Odessa sul Mar Nero con un carico destinato alle forze armate ucraine.
Ucraina: lanciati nella notte 123 droni russi
Secondo l’aeronautica militare ucraina, nel corso della notte la Russia ha lanciato 123 tra droni e dispositivi esca, inclusi 73 droni Shahed a reazione. Sono stati inoltre lanciati missili balistici e missili da crociera Zirkon il cui numero preciso non è stato specificato. Alle ore 8, la difesa antiaerea ucraina ha riferito di aver abbattuto o neutralizzato 94 bersagli. Sono stati segnalati impatti in 17 località, mentre in altre 18 sono caduti dei detriti. L’aeronautica militare ha successivamente reso noto che diversi droni risultavano ancora in volo, diretti in particolare verso Zaporizhzhia e Sumy.
Russia: Witkoff e Kushner arrivati a Mosca per incontrare Putin, poi missione a Dublino
Gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati questa mattina a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin e discutere i risultati dei negoziati trilaterali sull’Ucraina, svoltisi ad Abu Dhabi il 10 e l’11 novembre. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa “Tass”, precisando che i due rappresentanti dell’amministrazione statunitense sono atterrati all’aeroporto di Vnukovo, dove sono stati accolti dall’inviato speciale del presidente russo per la cooperazione economica e gli investimenti internazionali, Kirill Dmitriev, che guida anche il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rfdpi). Il convoglio della delegazione statunitense ha successivamente lasciato lo scalo. Secondo quanto precedentemente annunciato dal consigliere presidenziale russo Jurij Ushakov, l’incontro con Putin è previsto nella prima parte della giornata. Kushner ha spiegato che il confronto servira’ ad approfondire le questioni affrontate negli Emirati Arabi Uniti, comprese le prospettive del processo di pace. Dopo la tappa moscovita, Witkoff e Kushner dovrebbero raggiungere Dublino per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, impegnato nei vertici europei in programma nella capitale irlandese.