Manifestazioni in Italia, piazze blindate - Il racconto in diretta

Tricolori e inno di Mameli. Oltre alla rivendicazione di manifestare contro un futuro incerto senza spaccare vetrine. È la sintesi del presidio organizzato da una cinquantina di studenti universitari e liceali che oggi si sono radunati in piazza25 aprile dopo che la Questura avrebbe ritirato il permesso di trovarsi all’arco della pace alle 15 come previsto inizialmente. “Siamo solo un gruppo di studenti che vogliono essere protagonisti di questa protesta, perché anche noi vediamo il nostro futuro precario, ma vogliamo esserci senza spaccare la città, le vetrine e bruciare il tricolore come e’ successo nei giorni scorsi. Noi anzi lo portiamo con orgoglio” ha detto Andrea Grieco uno degli ”studenti con il tricolore". Non abbiamo sigle e appartenenze politica, semplicemente siamo stanchi di vedere devastazione nella nostra citta’. Siamo qui a volto scoperto, vogliamo esprimerci e costruire un futuro senza essere reazione ad azioni di altri. Nulla ci vieta, nelle prossime settimane, di organizzare altre manifestazioni perché esiste una realtà giovanile che pensa di poter protestare senza violenza".