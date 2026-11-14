Milano, al via un nuovo corteo dei pro Pal e dei collettivi: in piazza contro carovita, riarmo e repressione

È iniziato da piazza Leonardo Da Vinci, alle 14, il corteo di “Italia in piazza” che oggi attraverserà le vie di Milano. I manifestanti sfileranno per piazzale Loreto, piazza Carbonai, per arrivare poi a piazzale Maciachini e dirigersi verso la destinazione finale del Cimitero Monumentale.

La manifestazione “contro carovita, riarmo, genocidio e repressione” eviterà il centro cittadino, teatro delle devastazioni dello scorso 17 e 18 ottobre. Aderiscono al corteo di oggi anche i collettivi studenteschi e l’associazione palestinesi in Italia.

“Siamo stufi di questa situazione. Siamo arrivati a un punto in cui o si cambia o si cambia, senza se e senza ma” si legge nel manifesto pubblicato da “Italia in piazza” sui social. Il 14 novembre “scendiamo in piazza per l’ennesima volta, perché ci siamo imposti di non fermarci. Se le cose non cambiano, tutti noi all’unisono ci comporteremo di conseguenza”. Dopo i disordini dello scorso mese, è stato rafforzato il presidio delle forze dell’ordine in città, affiancate anche dai 500 militari della Folgore inviati lo scorso 22 ottobre.