Milano, al via un nuovo corteo dei pro Pal e dei collettivi: in piazza contro carovita, riarmo e repressione

È partito alle 14 da piazza Leonardo Da Vinci il corteo di ‘Italia in piazza’ che attraverserà oggi le vie di Milano. La manifestazione, convocata contro “carovita, riarmo, genocidio e repressione”, passerà da piazzale Loreto, piazza Carbonai e piazzale Maciachini, per concludersi al Cimitero Monumentale. Al corteo aderiscono anche i collettivi studenteschi e l’associazione Palestinesi d’Italia. Dopo i disordini dello scorso mese, in città è stato rafforzato il presidio delle forze dell’ordine, affiancate dai 500 militari della Folgore inviati il 22 ottobre.
In 1500 a Milano, in maggioranza pro Pal
Sono circa 1500, secondo fonti della Questura, i partecipanti al corteo in corso a Milano. I manifestanti sono per la larga maggioranza appartenenti al movimento dei pro-Pal da anni protagonista della ‘piazza’ milanese. Una parte decisamente minoritaria appartiene ai movimenti emersi nelle ultime settimane che si dichiarano contro il carovita. Ampio il dispositivo di sicurezza delle forze di polizia. Il corteo sta transitando da piazzale Loreto.
Cambiato il percorso del corteo
Al corteo partecipano circa 200 persone. Visto il numero inferiore alle attese, almeno per il momento, le forze dell’ordine e i manifestanti hanno concordato un percorso più breve rispetto a quello che si sarebbe dovuto snodare fino al Cimitero Monumentale. Si procederà verso piazzale Loreto, poi lungo via Padova e verso la Martesana.
Torna tra le strade di Milano "Italia in piazza", manifestazione contro riarmo e carovita
È iniziato da piazza Leonardo Da Vinci, alle 14, il corteo di “Italia in piazza” che oggi attraverserà le vie di Milano. I manifestanti sfileranno per piazzale Loreto, piazza Carbonai, per arrivare poi a piazzale Maciachini e dirigersi verso la destinazione finale del Cimitero Monumentale.
La manifestazione “contro carovita, riarmo, genocidio e repressione” eviterà il centro cittadino, teatro delle devastazioni dello scorso 17 e 18 ottobre. Aderiscono al corteo di oggi anche i collettivi studenteschi e l’associazione palestinesi in Italia.
“Siamo stufi di questa situazione. Siamo arrivati a un punto in cui o si cambia o si cambia, senza se e senza ma” si legge nel manifesto pubblicato da “Italia in piazza” sui social. Il 14 novembre “scendiamo in piazza per l’ennesima volta, perché ci siamo imposti di non fermarci. Se le cose non cambiano, tutti noi all’unisono ci comporteremo di conseguenza”. Dopo i disordini dello scorso mese, è stato rafforzato il presidio delle forze dell’ordine in città, affiancate anche dai 500 militari della Folgore inviati lo scorso 22 ottobre.